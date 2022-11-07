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Киноафиша Новости Фильм «Операция «Фортуна: Искусство побеждать» получил новую дату выхода в России

Фильм «Операция «Фортуна: Искусство побеждать» получил новую дату выхода в России

7 ноября 2022 16:07
Фильм «Операция «Фортуна: Искусство побеждать» получил новую дату выхода в России

Картину Гая Ричи выпустят спустя год после оригинальной премьеры.

Неоднократно откладываемая шпионская экшен-комедия Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вновь вернулась в репертуар российских кинотеатров. Согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», дистрибьютор Global Film выпустит ленту в отечественный прокат 26 января 2023 года. До этого фильм планировали презентовать в январе и марте 2022 года.

Ведущие роли в авантюрном боевике от режиссера «Джентльменов» и «Шерлока Холмса» сыграли Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант, Кэри Элвес и Багзи Мэлоун.

Главный герой фильма — харизматичный разведчик Орсон Форчун (Стэйтем). Он отважно берется за очередное задание особой важности. Британскому секретному агенту поручают предотвратить крупнейшую сделку по продаже оружия, в результате которой может подорваться мировой порядок. Центральным фигурантом этой истории выступает очень нехороший миллиардер Грег Симмондс (Грант). Именно с ним Орсону придется иметь дело. В одиночку такую миссию не провернуть, поэтому вместе с протагонистом спасать мир от неминуемой катастрофы будет команда лучших оперативников (Плаза, Мэлоун и Элвес) и знаменитый актер Дэнни Франческо (Хартнетт). Форчуну и его друзьям придется действовать по всем законам Голливуда.

Фото: STX Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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