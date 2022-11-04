Эмма Коррин пылает страстью к леснику в трейлере новой экранизации «Любовника леди Чаттерли»

Netflix представил трейлер мелодрамы «Любовник леди Чаттерли», новой экранизации скандального одноименного романа английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса. Главные роли в адаптации сыграли Эмма Коррин («Корона»), Джек О’Коннелл («Юнайтед. Мюнхенская трагедия»), Фэй Марсей («Андор») и Мэттью Дакетт («Исповедь»).

Действие фильма разворачивается в начале XX века. В центре сюжета — богатая, но несчастная английская леди Констанс Чаттерлей (Коррин). Ее муж, сэр Клиффорд Чаттерлей (Дакетт), получил ранение на полях Первой мировой войны, из-за чего оказался прикован к инвалидной коляске. Новое состояние Клиффорда отдалило супругов: весь брак для них свелся к совместным трапезам и разговорам. Однажды Констанс знакомится с егерем их родового поместья Оливером Меллорсом (О’Коннелл), при первом взгляде на которого в женщине вспыхивает забывая страсть и желание быть любимой.

Режиссером экранизации выступила Лор де Клермон-Тоннер, автор фильмов «Мустанг» с Маттиасом Шонартсом и «Притворство» с Джои Кинг.

Оригинальная книга вышла в свет в 1928 году и сразу вызвала целую волну скандалов из-за неприемлемой для той эпохи откровенности сексуальных сцен. Издателю романа, компании Penguin, даже пришлось предстать перед судом по обвинению в непристойности. В результате произведение Лоуренса было запрещено в США, Канаде, Австралии, Индии и Японии. Однако коммерческой популярности книги это практически не помешало, по всему миру она была продана тиражом свыше трех миллионов копий. Роман ни раз экранизировался, первая адаптация вышла на экраны еще в 1955 году.

Премьера нового фильма состоится на Netflix 2 декабря этого года.