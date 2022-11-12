Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов

Казалось бы, что может быть страшнее фильмов ужасов про одержимость и проклятия? Оказывается, то, что происходило на съемочных площадках хорроров, может напугать куда сильнее. Рассказываем о зловещих событиях, с которыми пришлось столкнуться командам, которые работали над известными фильмами ужасов.

Полтергейст – трилогия (1982-1988)

«Полтергейст» 1982 года – культовый фильм ужасов режиссера Тоуба Хупера , в основу которого легла идея Стивена Спилберга – рассказывает о семье Фрилингов, которую преследуют злые духи. Но леденящие душу вещи происходили не только на экране, но и на съемках. Например, во время подготовки к сцене с нападением клоуна кукла сломалась и чуть не задушила актера Оливера Робинса. ДжоБет Уильямс , которая сыграла Дайан Фрилинг, рассказывала, что каждый вечер, приходя домой до съемок, она поправляла свои фотографии, которые как будто кто-то специально передвигал. Но «Полтергейст» получил звание «проклятой трилогии» не только из-за этих странных случаев, но и из-за череды смертей, которая началась уже после выхода первого фильма.

Полтергейст

30 октября 1982 года актриса Доминик Данн, которая играла в фильме « Полтергейст-2: Обратная сторона », готовилась к съемкам и репетировала одну сцену у себя дома в Лос-Анджелесе. В это время к ней начал ломиться ее бывший бойфренд, который напал на девушку и пытался ее задушить. Доминик впала в кому и скончалась в больнице. Актер Джулиан Бек, который играл священника, умер от рака в больнице в 1985 году, за пару месяцев до завершения съемок «Полтергейста-2». Актриса, которая исполнила роль Кэрол в трех фильмах, Хезер О’Рурк, скончалась от инфаркта миокарда, который спровоцировал септический шок, в 1988 году – ей тогда было всего двенадцать лет.

Злой рок не обошел стороной и « Полтергейста-3 ». Во время съемок фильма случился пожар в павильоне с реквизитом, в котором пострадали технические работники – они получили ожоги разной степени тяжести. Актриса Зельда Рубинштейн вспоминала, что на фотосессии к третьему «Полтергейсту» она почувствовала, как ее толкнул кто-то невидимый. После съемки женщина узнала, что ее мать скончалась. На одной из промофотографий лицо Зельды как будто застилал дым. Актриса решила, что это умершая мать пыталась с ней связаться. Фанаты «Полтергейста» объясняют все жуткие события, связанные с трилогией, тем, что для съемок сцены в бассейне из первой части якобы использовали настоящие человеческие кости и тем самым навлекли проклятие на франшизу.

Полтергейст 3

«Заклятие» – первый фильм хоррор-франшизы Джеймса Вана , частично основанной на расследованиях знаменитых исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уорренов. Картина рассказывает о семье Перрон, которая переехала в новый дом и столкнулась с его обитателями – демоническими силами. Уже на стадии подготовки к съемкам команду преследовали необъяснимые явления. Вера Фармига уверяла, что после того, как ее утвердили на роль Лоррейн Уоррен, она заметила на своем ноутбуке странные царапины, а через пару дней, встав с постели, актриса обнаружила похожие отметины на своем бедре. Когда съемки были в самом разгаре, Патрик Уилсон , исполнитель роли Эда Уоррена, рассказывал, что слышит в доме детский смех, хотя он жил один. Жуткие вещи происходили и с другими актерами: Джои Кинг , сыгравшая одну из девочек из семьи Перрон, заметила на своем теле синяки, однако она была полностью здорова. Сам режиссер картины Джеймс Ван отмечал, что на съемках «Заклятия» действительно творилось что-то неладное – его собака яростно лаяла в комнате, как будто в углу кто-то был, а занавески шевелились сами по себе, хотя не было и намека на сквозняк.

Заклятие

Когда речь заходит про один из самых страшных фильмов ужасов в жанре chilling children («пугающие дети»), который рассказывает о пришествии Антихриста, нельзя не упомянуть несчастные случаи, которые происходили во время съемок хоррора Ричарда Доннера . Сам режиссер чудом выжил в автомобильной аварии, которая произошла в первый день работы над картиной. С этого момента загадочные происшествия и несчастные случаи, связанные с «Оменом», фактически стали рутиной. Исполнитель одной из главных ролей Грегори Пек дважды мог погибнуть во время авиаперелетов. В первый раз в воздушное судно ударила молния, а во второй актер должен был лететь на самолете, который разбился. Но, к счастью, в последний момент Пек передумал. Самое ужасное, что сын актера за два месяца до начала съемок «Омена» совершил суицид. Джон Ричардсон, специалист по спецэффектам, уже после премьеры фильма попал в аварию вместе с Элизабет Мур, которая занималась реквизитом. Мужчина остался жив, а женщина скончалась на месте. Странно, что она умерла практически так же, как один из героев фильма.

Омен

Хоррор режиссера Тая Уэста – воплощение всех ваших страшных кошмаров про отели с привидениями, и не только на экране. На съемочной площадке действительно творилось нечто необъяснимое, прямо в лучших традициях фильмов про проклятые места – новые лампочки постоянно перегорали, двери хлопали сами по себе, телевизоры включались и выключались. По ночам всей команде снились реалистичные кошмары про приведений, а актриса Сара Пэкстон рассказывала, что просыпалась, потому что ощущала чье-то присутствие.

Тайны старого отеля

«Изгоняющий дьявола» – один из самых шокирующих фильмов ужасов в истории кино, который далеко не все решаются досмотреть до конца. Съемки хоррора о девочке, одержимой демоном, стали тяжелым испытанием для всей команды. Актер Макс фон Сюдов , исполнитель роли отца Меррина, похоронил брата, а Линда Блэр, сыгравшая Риган, потеряла дедушку. Девочка также получила серьезную травму позвоночника во время работы над сценой с левитацией. Джейсон Миллер, отец Каррас в фильме, на съемках тяжело переживал смерть дочери, которая погибла в автокатастрофе.

Актер Джек Макгоуран, персонаж которого умер в «Изгоняющем дьявола», скончался после завершения съемок, а ассистентку режиссера картины поместили в психиатрическую лечебницу.

Изгоняющий дьявола​​​

Ремейк культового фильма ужасов 1979 года, основанного на реальных событиях, рассказывает о Джордже и Кэти Лутц, которые вместе с детьми переехали в дом, где была убита семья Дефео. Мистика и несчастные случаи преследовали актеров оригинальной картины, поэтому неудивительно, что они не обошли стороной и съемки хоррора 2005 года, который тоже оказался «проклятым». Во время работы над фильмом некоторые члены команды просыпались ночью ровно в 3:15 – именно в то время, когда Рональд Дефео убил свою семью в 1974 году. Однажды к берегу рядом с тем местом, где располагались съемочные павильоны, прибило труп рыбака, а Кэти и Джордж Лутц, с которых списаны главные герои картины, умерли в тот же год, когда снимали фильм.

Ужас Амитивилля

Мистический фильм Роба Зомби – история диджея Хэйди Хоторн, которая поставила проклятую музыку и вызвала древних салемских ведьм. Это кино – скорее странный и неожиданный хоррор-перформанс на тему матриархата, и в нем нет ничего пугающего, а вот настоящие ужасы остались за кадром. В качестве основной локации для съемок «Повелителей Салема» создатели фильма выбрали заброшенную больницу «Линда Виста» в Лос-Анджелесе. Члены команды рассказывали, что в этом месте постоянно ощущалось присутствие потусторонней силы, поэтому они старались не перемещаться по зданию в одиночку. Во время съемок в больнице постоянно включалась кнопка вызова врача, а актерам часто становилось физически плохо, поэтому они вынужденно брали перерыв.