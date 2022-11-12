Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов
Фильмы ужасов, которые преследовали несчастные случаи и сверхъестественные явления.
Казалось бы, что может быть страшнее фильмов ужасов про одержимость и проклятия? Оказывается, то, что происходило на съемочных площадках хорроров, может напугать куда сильнее. Рассказываем о зловещих событиях, с которыми пришлось столкнуться командам, которые работали над известными фильмами ужасов.
Полтергейст – трилогия (1982-1988)
«Полтергейст» 1982 года – культовый фильм ужасов режиссера Тоуба Хупера, в основу которого легла идея Стивена Спилберга – рассказывает о семье Фрилингов, которую преследуют злые духи. Но леденящие душу вещи происходили не только на экране, но и на съемках. Например, во время подготовки к сцене с нападением клоуна кукла сломалась и чуть не задушила актера Оливера Робинса. ДжоБет Уильямс, которая сыграла Дайан Фрилинг, рассказывала, что каждый вечер, приходя домой до съемок, она поправляла свои фотографии, которые как будто кто-то специально передвигал. Но «Полтергейст» получил звание «проклятой трилогии» не только из-за этих странных случаев, но и из-за череды смертей, которая началась уже после выхода первого фильма.
30 октября 1982 года актриса Доминик Данн, которая играла в фильме «Полтергейст-2: Обратная сторона», готовилась к съемкам и репетировала одну сцену у себя дома в Лос-Анджелесе. В это время к ней начал ломиться ее бывший бойфренд, который напал на девушку и пытался ее задушить. Доминик впала в кому и скончалась в больнице. Актер Джулиан Бек, который играл священника, умер от рака в больнице в 1985 году, за пару месяцев до завершения съемок «Полтергейста-2». Актриса, которая исполнила роль Кэрол в трех фильмах, Хезер О’Рурк, скончалась от инфаркта миокарда, который спровоцировал септический шок, в 1988 году – ей тогда было всего двенадцать лет.
Злой рок не обошел стороной и «Полтергейста-3». Во время съемок фильма случился пожар в павильоне с реквизитом, в котором пострадали технические работники – они получили ожоги разной степени тяжести. Актриса Зельда Рубинштейн вспоминала, что на фотосессии к третьему «Полтергейсту» она почувствовала, как ее толкнул кто-то невидимый. После съемки женщина узнала, что ее мать скончалась. На одной из промофотографий лицо Зельды как будто застилал дым. Актриса решила, что это умершая мать пыталась с ней связаться. Фанаты «Полтергейста» объясняют все жуткие события, связанные с трилогией, тем, что для съемок сцены в бассейне из первой части якобы использовали настоящие человеческие кости и тем самым навлекли проклятие на франшизу.
Заклятие (2013)
«Заклятие» – первый фильм хоррор-франшизы Джеймса Вана, частично основанной на расследованиях знаменитых исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уорренов. Картина рассказывает о семье Перрон, которая переехала в новый дом и столкнулась с его обитателями – демоническими силами. Уже на стадии подготовки к съемкам команду преследовали необъяснимые явления. Вера Фармига уверяла, что после того, как ее утвердили на роль Лоррейн Уоррен, она заметила на своем ноутбуке странные царапины, а через пару дней, встав с постели, актриса обнаружила похожие отметины на своем бедре. Когда съемки были в самом разгаре, Патрик Уилсон, исполнитель роли Эда Уоррена, рассказывал, что слышит в доме детский смех, хотя он жил один. Жуткие вещи происходили и с другими актерами: Джои Кинг, сыгравшая одну из девочек из семьи Перрон, заметила на своем теле синяки, однако она была полностью здорова. Сам режиссер картины Джеймс Ван отмечал, что на съемках «Заклятия» действительно творилось что-то неладное – его собака яростно лаяла в комнате, как будто в углу кто-то был, а занавески шевелились сами по себе, хотя не было и намека на сквозняк.
Омен (1976)
Когда речь заходит про один из самых страшных фильмов ужасов в жанре chilling children («пугающие дети»), который рассказывает о пришествии Антихриста, нельзя не упомянуть несчастные случаи, которые происходили во время съемок хоррора Ричарда Доннера. Сам режиссер чудом выжил в автомобильной аварии, которая произошла в первый день работы над картиной. С этого момента загадочные происшествия и несчастные случаи, связанные с «Оменом», фактически стали рутиной. Исполнитель одной из главных ролей Грегори Пек дважды мог погибнуть во время авиаперелетов. В первый раз в воздушное судно ударила молния, а во второй актер должен был лететь на самолете, который разбился. Но, к счастью, в последний момент Пек передумал. Самое ужасное, что сын актера за два месяца до начала съемок «Омена» совершил суицид. Джон Ричардсон, специалист по спецэффектам, уже после премьеры фильма попал в аварию вместе с Элизабет Мур, которая занималась реквизитом. Мужчина остался жив, а женщина скончалась на месте. Странно, что она умерла практически так же, как один из героев фильма.
Тайны старого отеля (2011)
Хоррор режиссера Тая Уэста – воплощение всех ваших страшных кошмаров про отели с привидениями, и не только на экране. На съемочной площадке действительно творилось нечто необъяснимое, прямо в лучших традициях фильмов про проклятые места – новые лампочки постоянно перегорали, двери хлопали сами по себе, телевизоры включались и выключались. По ночам всей команде снились реалистичные кошмары про приведений, а актриса Сара Пэкстон рассказывала, что просыпалась, потому что ощущала чье-то присутствие.
Изгоняющий дьявола (1973)
«Изгоняющий дьявола» – один из самых шокирующих фильмов ужасов в истории кино, который далеко не все решаются досмотреть до конца. Съемки хоррора о девочке, одержимой демоном, стали тяжелым испытанием для всей команды. Актер Макс фон Сюдов, исполнитель роли отца Меррина, похоронил брата, а Линда Блэр, сыгравшая Риган, потеряла дедушку. Девочка также получила серьезную травму позвоночника во время работы над сценой с левитацией. Джейсон Миллер, отец Каррас в фильме, на съемках тяжело переживал смерть дочери, которая погибла в автокатастрофе.
Актер Джек Макгоуран, персонаж которого умер в «Изгоняющем дьявола», скончался после завершения съемок, а ассистентку режиссера картины поместили в психиатрическую лечебницу.
Ужас Амитивилля (2005)
Ремейк культового фильма ужасов 1979 года, основанного на реальных событиях, рассказывает о Джордже и Кэти Лутц, которые вместе с детьми переехали в дом, где была убита семья Дефео. Мистика и несчастные случаи преследовали актеров оригинальной картины, поэтому неудивительно, что они не обошли стороной и съемки хоррора 2005 года, который тоже оказался «проклятым». Во время работы над фильмом некоторые члены команды просыпались ночью ровно в 3:15 – именно в то время, когда Рональд Дефео убил свою семью в 1974 году. Однажды к берегу рядом с тем местом, где располагались съемочные павильоны, прибило труп рыбака, а Кэти и Джордж Лутц, с которых списаны главные герои картины, умерли в тот же год, когда снимали фильм.
Повелители Салема (2012)
Мистический фильм Роба Зомби – история диджея Хэйди Хоторн, которая поставила проклятую музыку и вызвала древних салемских ведьм. Это кино – скорее странный и неожиданный хоррор-перформанс на тему матриархата, и в нем нет ничего пугающего, а вот настоящие ужасы остались за кадром. В качестве основной локации для съемок «Повелителей Салема» создатели фильма выбрали заброшенную больницу «Линда Виста» в Лос-Анджелесе. Члены команды рассказывали, что в этом месте постоянно ощущалось присутствие потусторонней силы, поэтому они старались не перемещаться по зданию в одиночку. Во время съемок в больнице постоянно включалась кнопка вызова врача, а актерам часто становилось физически плохо, поэтому они вынужденно брали перерыв.