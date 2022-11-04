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Киноафиша Новости Руби Роуз снимется с Евой Грин в военном триллере «Грязные ангелы»

Руби Роуз снимется с Евой Грин в военном триллере «Грязные ангелы»

4 ноября 2022 13:25
Руби Роуз снимется с Евой Грин в военном триллере «Грязные ангелы»

Постановкой ленты про спасательную миссию займется режиссер «Казино Рояль».

Как сообщает The Hollywood Reporter, звезда первого сезона «Бэтвумен» Руби Роуз и француженка Ева Грин («Мечтатели») возглавили актерский состав многообещающего экшен-триллера «Грязные ангелы» (Dirty Angels). Постановкой картины займется жанровый ветеран Мартин Кэмпбелл. Ранее пожилой режиссер уже сотрудничал с Грин — она снялась в его боевике о Джеймсе Бонде «Казино Рояль».

Действие «Грязных ангелов» развернется на фоне вывода войск США из Афганистана в 2021 году. В центре повествования окажется отряд военных женщин-медиков. В этот и без того бурный период персонажам ставят задачу особой сложности — отправиться в самое пекло, чтобы спасти группу похищенных подростков. Школьники оказываются в зоне военного конфликт между ИГИЛ и Талибаном [организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ].

Сценарий для фильма написала Алисса Сильверман. Производством занимается студия Millennium. Съемки стартуют в декабре этого года и пройдут в Греции и Марокко.

В этом месяце Роуз можно будет увидеть в музыкальной драме «Телец», где также сыграли Машин Ган Келли и Меган Фокс. Грин в следующем году появится в масштабной дилогии «Три мушкетера» и в шпионском сериале медиагиганта Apple «Связь», где также снялся Венсан Кассель.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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