За первые выходные в прокате «Черная Пантера: Ваканда навсегда» собрала $330 млн

Минувшие выходные прошли под знаком «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» — лидером мирового проката на завершившейся неделе ожидаемо стал супергеройский блокбастер студии Marvel. За первые дни в мировом прокате картина собрала $330 млн.

По предварительным данным, на территории США «Ваканда навсегда» заработала солидные $180 млн. Превзойти показатели оригинальной «Черной Пантеры» сиквелу не удалось, но это все равно грандиозный показатель. Картина режиссера Райана Куглера продемонстрировала третий по мощности старт в постпандемийный период, уступив лишь двум другим проектам MCU: «Человеку-пауку: Нет пути домой» ($260,1 млн) и «Доктору Стрэнджу: В мультивселенной безумия» ($187,4 млн). В США 43% проданных билетов обеспечила афроамериканская аудитория.

Работа над продолжением сопровождалась многочисленными трудностями: от смерти Чедвика Боузмана до съемок в разгар эпидемии коронавируса и серьезной травмы актрисы Летишии Райт. Учитывая столь мощный зрительский отклик, усилия команды были вознаграждены сполна. Согласно CinemaScore, люди оценивают сиквел на твердую «А», тогда как оригинальный фильм получил «А+». Чуть менее восторженный прием и меньший бокс-офис «Ваканды навсегда» связывают с почти трехчасовым хронометражем, отсутствием ведущей звезды франшизы и холодным временем года.

На фоне появления мощного конкурента сильно снизились показатели «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном. Впрочем, кинокомикс DC смог довести свой американский бокс-офис до $151,1 млн (общие сборы составляют $352,2 млн). За минувший уик-энд «Черный Адам» собрал лишь $8,6 млн. Другим примечательным моментом выходных стали сборы хоррора «Улыбка». На счету жуткой ленты Paramount Pictures уже $102,7 млн в Северной Америке и $209,9 млн в общем зачете.