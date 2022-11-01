Завершилось постпроизводство фильма DC «Шазам! Ярость богов»

Производство кинокомикса DC «Шазам! Ярость богов» официально подошло к концу. Торжественной новостью поделился в одной из своих соцсетей режиссер супергеройского блокбастера Дэвид Ф. Сандберг. В качестве сопроводительного бонуса постановщик опубликовал снимок из монтажной, на котором запечатлен парящий в воздухе персонаж Закари Ливая.

Действие продолжения развернется спустя некоторое время после событий оригинальной ленты. Заметно повзрослевший подросток Билли Бэтсон (Эшер Энджел) продолжает свою геройскую деятельность, но теперь ему помогает его многочисленная приемная семья, также наделенная сверхспособностями. Протагонисту и его родственникам на этот раз придется иметь дело с опасными дочерями греческого титана Атласа — Гесперой (Хелен Миррен) и Калипсо (Люси Лью). Коварные злодейки хотят использовать оружие, которое может уничтожить мир, поэтому Бэтсону нужно будет превратиться в Шазама! (Ливай) и дать им отпор. Помогать главному герою и его команде будет младшая сестра богинь, Антея (Рэйчел Зеглер).

В остальной актерский состав проекта Warner Bros. и New Line Cinema вошли Джек Дилан Грейзер, Грэйс Фултон, Адам Броди, Джимон Хонсу, Миган Гуд, Росс Батлер, Д.Дж. Котрона, П.Дж. Бирн, Купер Эндрюс, Марта Миланс, Дидрих Бадер и Ризван Манжи. Сценарий сиквела написал автор первой ленты Генри Гайден.

«Шазам! Ярость богов» выйдет в прокат 17 марта 2023 года.