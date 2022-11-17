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Киноафиша Новости Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн исполнит ведущую роль в «Тихом месте: День первый»

Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн исполнит ведущую роль в «Тихом месте: День первый»

17 ноября 2022 13:34
Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн исполнит ведущую роль в «Тихом месте: День первый»

Ранее на главную женскую роль была утверждена Лупита Нионго.

Джозеф Куинн, во всех смыслах громко заявивший о себе ролью отважного металлиста Эдди Мансона в четвертом сезоне «Очень странных дел», определился со своим следующим проектом. Согласно Deadline, актер составит компанию Лупите Нионго («Черная Пантера: Ваканда навсегда») в касте спин-оффа «Тихого места».

Будущий фильм является именно ответвлением масштабной хоррор-франшизы, а не продолжением двух предыдущих лент. Цель студии Paramount — расширить существующую вселенную. Что касается непосредственно триквела от Джона Красински, то его выход на данный момент намечен на 2025 год.

Предстоящий спин-офф получил подзаголовок «День первый». О сюжете фильма пока информации нет, однако на появление героини Эмили Блант и ее экранных детей рассчитывать не стоит. Автором оригинальной идеи и исполнительным продюсером вновь выступает Красински, а постановкой займется режиссер нашумевшей драмы с Николасом Кейджем «Свинья» Майкл Сарноски. Съемки должны начаться в ближайшее время.

Релиз «Тихого места: День первый» состоится 8 марта 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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