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Киноафиша Новости Компаньонку Доктора Кто в исполнении Шути Гатвы сыграет Милли Гибсон

Компаньонку Доктора Кто в исполнении Шути Гатвы сыграет Милли Гибсон

21 ноября 2022 14:10
Компаньонку Доктора Кто в исполнении Шути Гатвы сыграет Милли Гибсон

Первые серии с новым ведущим актерским дуэтом выйдут на экраны в конце 2023 года.

Телеканал BBC объявил имя актрисы, которая сыграет роль Руби Сандей, напарницы будущего пятнадцатого Доктора Кто в исполнении Шути Гатвы. Ближайшего товарища путешественника во времени воплотит на экране Милли Гибсон.

Сама Гибсон уже прокомментировала свое назначение на роль в новом заявлении:

«Несмотря на то, что я все еще не могу поверить в это, для меня большая честь быть выбранной на роль спутницы Доктора Кто. Это подарок судьбы и настоящая сбывшаяся мечта. Я сделаю все, чтобы стать достойной тех, кто работал над этим шоу до меня. Меня очень радует то, что мне предстоит работать с великолепным Шути Гатвой».

Сам Гатва также поздравил свою новую коллегу с получением заветной роли:

«Милли станет отличной спутницей. Она полна таланта, силы, а ее взгляд дерзок и остер, как бритва. Наши приключения будут дикими и веселыми. Я не могу дождаться, когда наконец смогу отправиться в путь вместе с Милли!»

Также о назначении Гибсон высказался шоураннер проекта Расселл Т. Дэвис:

«Для меня большая представить миру следующее поколение звезд «Доктора Кто». Милли уже сияет как звезда. Она блестящая, динамичная, умная и замечательная актриса».

Зрители могут знать Гибсон по драматическим сериалам «Бабочка» и «Улица коронации», за роль в котором она была удостоена премии British Soap Award как лучшая молодая актриса.

Новые эпизоды «Доктора Кто» с Гатвой и Гибсон в главных ролях выйдут на BBC и Disney+ в конце 2023 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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