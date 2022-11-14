Аня Тейлор-Джой отказалась от предложения Disney ради съемок в «Ведьме»

Карьера Ани Тейлор-Джой могла пойти в совершенно другом направлении. Прорывным проектом для молодой звезды стала нашумевшая мистическая драма Роберта Эггерса «Ведьма», но оказывается, что у актрисы была альтернатива. В свежем выпуске журнала Harper’s Bazaar Тейлор-Джой призналась, что в один и тот же день она получила сразу два привлекательных предложения — сыграть в странном хорроре неизвестного режиссера или же сняться в пилоте сериала Disney Channel:

«Все произошло в один и тот же день. Меня тогда параллельно пригласили сняться в пилоте для Disney Channel. Безумно воодушевляло, что мне вообще что-то предлагают. Помню, что я бегала после этого по дому как сумасшедшая. Но знаете, у меня было особое предчувствие насчет «Ведьмы». Именно из-за этого я отказалась от работы в Disney — ради чего-то неизвестного, что показалось священным».

Благодаря ведущей роли в «Ведьме», которая стала фестивальным хитом, исполнительницу заметили известные кинематографисты, и очень скоро она закрепила свой успех в триллере М. Найта Шьямалана «Сплит». В этом месяце у актрисы выходит сатирическая лента «Меню», а за ней последуют мультфильм «Супербратья Марио», постапокалиптический боевик Джорджа Миллера «Фуриоса» и романтическая научная-фантастика Скотта Дерриксона «Ущелье».