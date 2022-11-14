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Киноафиша Новости Эллен Помпео попрощается с сериалом «Анатомия страсти» в феврале

Эллен Помпео попрощается с сериалом «Анатомия страсти» в феврале

14 ноября 2022 14:42
Эллен Помпео попрощается с сериалом «Анатомия страсти» в феврале

Также актриса ненадолго вновь появится в последней серии текущего сезона.

Как передает Deadline, последняя серия длительного мелодраматического шоу «Анатомия страсти» с участием главной звезды сериала Эллен Помпео выйдет в эфир 23 февраля. Ее прощальный эпизод получил название I’ll Follow the Sun («Я буду следовать за солнцем»).

Трейлер зимних эпизодов сериала был показан еще осенью, в финале первой части 19-го сезона. В ролике героиня признается, что пожар в ее доме стал одной из главных причин ее переезда. В последней на данный момент серии она разослала всем коллегам электронное письмо, в котором объявила о том, что переезжает в Бостон, так как там ей предложили престижную должность в проекте по исследованию болезни Альцгеймера.

Причиной ухода Помпео стало личное желание больше участвовать в других проектах. При этом она не оставит работу над сериалом полностью. После ухода актриса продолжит озвучивать все последующие эпизоды 19-го сезона и вновь появится на экране в его финале. Она также сохранит свое место исполнительного продюсера шоу. Ранее актеры, по тем или иным причинам покинувшие «Анатомию страсти», как правило, появлялись в отдельных ее эпизодах, поэтому повторные появления Помпео в будущем также вполне возможны.

По словам создателей шоу, с уходом Помпео в повествовании акцент сместится на более широкую группу действующих лиц. В последних сериях центральными персонажами начали выступать новые стажеры, представленные еще в начале текущего сезона. Продюсеры пока что не продлили «Анатомию страсти» на двадцатый сезон, поэтому реакция зрителей на новых главных героев может сыграть решающую роль во время принятия решения о продолжении. Также в сериале все еще продолжают сниматься Чандра Уилсон (доктор Миранда Бейли) и Джеймс Пикенс — младший (доктор Ричард Уэббер), которые также являются его постоянными звездами еще с первых сезонов.

Фото: ABC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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