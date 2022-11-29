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Киноафиша Новости Джеймс Ганн выстроит единую киновселенную DC, но некоторые проекты будут автономными

Джеймс Ганн выстроит единую киновселенную DC, но некоторые проекты будут автономными

29 ноября 2022 15:33
Джеймс Ганн выстроит единую киновселенную DC, но некоторые проекты будут автономными

Мультсериалы и игры тоже войдут в общий канон.

В прошлом месяце режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран были назначены на должность руководителей DC Studios. Их основная задача состоит в том, чтобы выстроить масштабную взаимосвязанную вселенную, но многих это заставило переживать насчет автономных кинофраншиз DC, в числе которых «Джокер» Тодда Филлипса, «Бэтмен» Мэтта Ривза или мультсериал «Харли Квинн».

Недавно Ганн решил успокоить одного из взволнованных поклонников, написав в своем микроблоге, что отдельные проекты все равно продолжат существовать. Просто их будет меньше:

«Да, некоторые проекты останутся отдельными», — отметил Ганн.

Во время общения с фанатами Ганн объяснил ситуацию, написав, что во вселенную DC войдут как фильмы и телешоу, так и мультсериалы с видеоиграми. Единственная отрасль, которая вне его юрисдикции — это комиксы. Несмотря на это, кинематографист надеется вести с издательством открытый диалог:

«У нас будет очень открытое общение. Как известно, я истинный поклонник комиксов, поэтому надеюсь, что наша деятельность привлечет еще больше внимания к DC Comics (и наоборот). Но если в целом, то мы с Питером не отвечаем за комиксы».

Предполагается, что Ганн и Сафран представят руководству Warner Bros. Discovery первые наработки своего много многолетнего плана уже в ближайшие два месяца.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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