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Киноафиша Новости Виола Дэвис сыграет президента США в триллере «Большая двадцатка»

Виола Дэвис сыграет президента США в триллере «Большая двадцатка»

9 ноября 2022 10:46
Виола Дэвис сыграет президента США в триллере «Большая двадцатка»

По сюжету, героине Дэвис простоит бороться с группой террористов, чтобы защитить свою семью.

Как сообщает Deadline, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Виола Дэвис исполнит ведущую роль в напряженном боевике «Большая двадцатка» (G20), созданием которого занимаются Amazon Studios и MRC Film. Кроме того, Дэвис войдет в продюсерскую команду проекта.

По сюжету, группа террористов берет в заложники гостей саммита G20, из-за чего президенту США Тейлор Саттон, которую сыграет Дэвис, приходится применить все свои административные навыки и военный опыт, чтобы защитить свою семью, коллег-политиков и весь остальной мир.

Режиссером картины выступит Патрисия Ригген, автор исторической драмы «33». Сценарий был написан творческим дуэтом в лице Ноя и Логана Миллеров, ранее работавшим над популярным криминальным фильмом «Белый парень Рик» с Мэттью МакКонахи.

Дэвис может быть известна многим зрителям по ролям в таких фильмах, как «Ограды», «Прислуга» и «Ма Рейни: Мать блюза». В этом сезоне актриса вновь оказалась в центре всеобщего внимания благодаря фильму Джины Принс-Байтвуд «Женщина-король». Также недавно она повторила роль Аманды Уоллер в супергеройском фильме DC «Черный Адам». В следующем году ее можно будет увидеть в приквеле франшизы «Голодные игр» под названием «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и других проектах.

Дата выхода «Большой двадцатки» пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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