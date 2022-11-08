Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не дыши: Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 132-страничный сценарий и битва при нулевой гравитации: каким был отмененный сиквел «Аватара»

132-страничный сценарий и битва при нулевой гравитации: каким был отмененный сиквел «Аватара»

8 ноября 2022 16:03
132-страничный сценарий и битва при нулевой гравитации: каким был отмененный сиквел «Аватара»

Нереализованные идеи были воплощены Кэмероном в виде графического романа.

Джеймс Кэмерон рассказал о том, каким мог получиться отмененный сиквел «Аватара». Еще в сентябре этого года режиссер заявил, что потратил целый год на написание сценария ко второму фильму, который позже был попросту выброшен в корзину. В новом интервью журналу Total Film Кэмерон впервые подробно рассказал о тех идеях, которые легли в основу картины, так и не увидевшей свет.

Фильм должен был называться Avatar: The Higher Ground («Аватар: Высота»). По словам Кэмерона, его сценарий составлял примерно 130 страниц:

«Я работал над сценарием с командой писателей. У нас было много идей, но у нас долго не получалось совместить их в одну концепцию. Поэтому в какой-то момент я остановил процесс и сказал: «Я попытаюсь закончить его и посмотрю, будет ли результат подходить для фильма». Я так и сделал. В плане объема вышло около 130 страниц. Это была отличная история, великолепное чтение».

Также режиссер объяснил, почему этот сценарий оказался неподходящим:

«Фильм был отменен, потому что в нем отсутствовал один из важнейших элементов любого сиквела — неожиданность для зрителя. Он также не соответствовал правилам франшизы «Аватар», которая должна служить проводником в мир грез, то есть в этих фильмах должен присутствовать духовный компонент, который мы не можем выразить словами. Он отвечал всем остальным требованиям, но не этим».

Кэмерон добавил, что он и его команда использовали некоторые наработки Avatar: The Higher Ground при создании нынешних второй и третьей частей серии. Он также перенес многие нереализованные эпизоды в новый одноименной графический роман, который выйдет 6 декабря:

«В фильме были просто отличные сцены. Например, был эпизод, в котором на’ви сражались с луками и стрелами в невесомости. Я бы очень хотел посмотреть его. Но он просто не достиг тех целей, которые я перед собой ставил. Так что мы превратили этот сценарий в графический роман, который скоро издаст Dark Horse. В нем вы сможете увидеть события, произошедшие в промежутке между первой и второй частью».

«Аватар: Путь воды» выйдет в мировой прокат 16 декабря.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Читать далее 6 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Читать далее 4 ноября 2022
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» «Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» Читать далее 7 ноября 2022
Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Читать далее 6 ноября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Читать далее 5 ноября 2022
Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Читать далее 5 ноября 2022
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Related video