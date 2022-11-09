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Киноафиша Новости Отшельник Брендан Фрейзер называет людей «удивительными» в трейлере драмы «Кит»

Отшельник Брендан Фрейзер называет людей «удивительными» в трейлере драмы «Кит»

9 ноября 2022 10:27
Отшельник Брендан Фрейзер называет людей «удивительными» в трейлере драмы «Кит»

Актер уверенно идет к своей первой номинации на «Оскар».

Киностудия A24 презентовала дебютный тизер душещипательной драмы Даррена Аранофски «Кит», в которой Брендан Фрейзер сыграл, по общему мнению, свою самую мощную роль. Он перевоплотился в почти трехсоткилограммового человека, который пытается восстановить разрушенные отношения с дочкой.

Представленный ролик не богат на какие-либо сюжетные подробности. Тизер состоит из коротких кадров, с помощью которых зрителей знакомят с местом действия и главными героями. Заканчивается видео проникновенным монологом центральной звезды:

«Вы когда-нибудь чувствовали, что люди неспособны не заботиться? Люди удивительные!»

Фрейзер сыграл отчаявшегося одинокого учителя английского языка по имени Чарли, который когда-то оставил семью ради любовника. Последний умирает, после чего главный герой теряет всякую тягу к жизни, поэтому постепенно изводит себя до полусмертельного состояния путем переедания. Из своей крохотной квартиры Чарли никогда не выходит — на мир он смотрит в основном через окно. Параллельно больной отшельник пытается наладить испорченные отношения с семнадцатилетней дочерью Лиз в исполнении звезды «Очень странных дел» Сэди Синк.

Великолепная игра Фрейзера заслужила шестиминутную овацию на прошедшем 79-м Венецианском кинофестивале, после чего ему неоднократно аплодировали на других престижных киносмотрах. Вполне вероятно, что вскоре он удостоится персональной номинации на «Оскар».

В «Ките» также сыграли Хонг Чау, Тай Симпкинс, Саманта Мортон и Сатия Шридхаран. Сценарий на основе своей пьесы написал Сэмюэл Д. Хантер.

«Кит» выйдет в мировой прокат 9 декабря.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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