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Киноафиша Новости Дональд Сазерленд сыграет в триллере о детских бандах, переживающих зомби-апокалипсис

Дональд Сазерленд сыграет в триллере о детских бандах, переживающих зомби-апокалипсис

2 ноября 2022 14:13
Дональд Сазерленд сыграет в триллере о детских бандах, переживающих зомби-апокалипсис

Картина будет похожа на «28 дней спустя» и «Повелителя мух».

Обладатель почетной премии «Оскар» Дональд Сазерленд записал в свою обширную фильмографию очередной проект. По информации Variety, голливудский ветеран снимется в постапокалиптическом зомби-триллере о детских бандах под названием «Хартленд» (Heart Land). Ленту позиционируют своеобразным гибридом «28 дней спустя» и «Повелителя мух».

Действие развернется после страшной эпидемии. В центре сюжета — две разобщенные группы подростков, пытающихся выжить в охваченной чумой Америке. Все взрослые заразились таинственным вирусом, превратившим их в подобие живых мертвецов, тогда как у детей оказался врожденный иммунитет. Полагаясь на первобытные инстинкты, предоставленные сами себе главные герои должны будут научиться пополнять истощающиеся ресурсы и отбиваться от разъяренных зараженных. Главного героя зовут Джон, а Сазерленду в данной истории отведена роль дедушки протагониста.

Съемки фильма уже начались. Работая пройдет в Новой Зеландии и Канаде. Режиссером выступает Дэвид Карсон («Звездный путь 7: Поколения», «Девять жизней»). Сценарий написал Мэттью Коллинз. Имена членов остального актерского состава пока не огласили.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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