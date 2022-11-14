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Киноафиша Новости Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel

Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel

14 ноября 2022 12:00
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel

Некоторые из них даже могут вновь разжечь интерес публики к киновселенной.

Киану Ривз

Вот уже несколько лет поклонники не только MCU, но и DCUE спекулируют о том, когда же обожаемый буквально всеми Киану Ривз присоединится к какой-нибудь из франшиз. Делали они это, конечно, небезосновательно. Киану признавался, что когда-то он был истинным нёрдом, и хотя с возрастом пыла, по его же словам, в нем поубавилось, он был бы не прочь примерить супергеройский плащ – точнее, крутую кожаную косуху, потому что Ривз грезил о роли Призрачного гонщика.

Кроме того, актер с восхищением отзывался о киновселенной:

«Они работают с потрясающими режиссерами, визионерами, и они делают нечто, чего раньше никто не делал. Это удивительно с точки зрения размаха, амбиций, качества продакшна. Так что было бы здорово стать частью этого».

А еще ходят слухи, что с некоторых пор глава Marvel Studios Кевин Файги встречается с Ривзом по поводу едва ли не каждого проекта MCU в надежде заполучить актера для франшизы.

Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel
Киану Ривз

Райан Гослинг

Другой голливудский любимчик, метящий в Призрачные гонщики, – это Райан Гослинг. Если верить актеру, за свою карьеру он уже не один раз отклонял предложения о ролях в супергеройском кино – точную цифру он, правда, назвать отказался.

«Это неважно. Я не подходил на них. Но я бы хотел это сделать», – заявил актер. Какое-то время Гослингу пророчили роль Новы – эдакого Зеленого фонаря от Marvel. Но актер быстро развеял эти слухи.

Узнав про энтузиазм Гослинга, Кевин Файги поймал волну ажиотажа и заверил фанатов в том, что студия готова принять его с распростертыми объятиями:

«Райан удивительный. Я с радостью найду ему место в MCU. В костюме Кена на Венис-Бич он привлекает больше внимания прессы, чем выходящие в те же выходные фильмы. Это потрясающе».

И все бы хорошо – у Гослинга есть желание ступить на супергеройскую территорию, а студия сможет отхватить себе еще одну голливудскую звезду, – только вот роль Призрачного гонщика Файги из соображений осмотрительности Гослингу не обещал. Оно и понятно: на эту роль претендуют и упомянутый выше Киану Ривз, и Норман Ридус, а уж от фанатов номинаций еще больше – там и Чарли Ханнэм, и Дженсен Эклс, и даже старина Кейдж, который уже играл Джонни Блэйза. Так что возможно, что Гослингу еще придется побороться за байк прямиком из ада и модную кожанку.

Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel
Райан Гослинг

Зак Эфрон

Не так давно прошел слух о том, что Marvel Studios ищет актера «а-ля Зак Эфрон» на главную роль в неназванном новом проекте. На что сам актер лаконично и с юмором ответил:

«Они могли просто позвонить мне!»

Фанаты отреагировали на новость, как им и подобает, – начали активно накидывать варианты героев, которых Эфрон мог бы сыграть. Лидером неожиданно стал Росомаха, которого стараниями Райана Рейнольдса в очередной последний раз сыграет Хью Джекман.

Друг Эфрона и по совместительству его коллега по «Величайшему шоумену» мог бы замолвить за актера словечко и наречь его своим преемником. Marvel Studios так, конечно, прежде не работала, но Зак Эфрон и впрямь мог бы стать отличным Росомахой – ему бы только бороду отрастить. Да и энтузиазма у него предостаточно:

«Я обожаю вселенную Marvel. Я был фанатом Marvel с момента, как научился ходить. Если найдется подходящий персонаж, и они пригласят меня, я обязательно воспользуюсь этой возможностью», – поделился актер.

Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel
Зак Эфрон

Наоми Уоттс

Совсем недавно Наоми Уоттс выразила желание стать частью MCU, и кажется, что причины милее не имел еще ни один актер.

«Моим детям очень нравятся эти фильмы. Наверное, я бы хотела сыграть злодея, так как я всегда заинтересована в том, чтобы сняться в фильме, который может понравиться моим детям и заставит их думать, что я крутая, – если верить им, то я совсем не крутая», – поделилась актриса в недавнем интервью.

Хотя Уоттс выразила желание появиться в киновселенной в качестве антагониста, поклонники надеются, что сыграет она Невидимую леди – одного из членов Фантастической четверки в одноименном фильме шестой фазы MCU. Лишь однажды актриса принимала участие во франшизе – «Дивергенте». Но то были всего лишь два фильма – если Уоттс действительно возьмется за роль Сьюзан Шторм, то не видать ей полной творческой свободы в следующие лет десять. В любом случае с расписанными на годы вперед планами Marvel Studios Наоми Уоттс наверняка подвернется подходящая роль.

Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel
Наоми Уоттс

Калеб Маклафлин

Недавно звезда «Очень странных дел» поделился своим желанием нарядиться в супергеройский спандекс – правда, не в MCU, а в DCEU. В 2020 году были объявлены планы по созданию фильма Static Shock о супергерое Статике – 14-летнем парне, который получил свои способности в результате химического взрыва. Его-то и хотел сыграть Маклафлин. Продюсером проекта назначили Майкла Б. Джордана, и хотя о фильме не было никаких новостей уже два года, актер заверил, что работа над ним по-прежнему ведется.

Для поклонников MCU это стало поводом подумать над тем, кого бы Маклафлин мог сыграть в киновселенной Marvel. Одним из самых популярных вариантов стал Майлз Моралес – главный герой фильма «Человек-паук: Через вселенные». Пока что студия ни разу не обмолвилась о намерении снять игровой фильм об этом персонаже, но со всем хаосом мультивселенной сделать это было бы довольно просто. Ответ Маклафлина на фанкаст не заставил себя долго ждать:

«Я ни с кем не говорил по этому поводу. Но я слышал про фанкаст. Мне кажется, это здорово. Я бы хотел сыграть Майлза Моралеса: я и сам из Нью-Йорка, так что я только рад».

Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel
Калеб Маклафлин
Алена Попова
Алена Попова
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