Хелена Бонем Картер раскритиковала культуру отмены, а также поддержала Джоан Роулинг

Хелена Бонем Картер выступила против культуры отмены, а также поддержала своих давних знакомых Джонни Деппа и Джоан Роулинг. В новом интервью для издания The Times UK актриса заявила:

«Вы уничтожаете гениев за их сексуальные практики? В мире есть миллионы людей, чью жизнь вы бы точно так же захотели разрушить, если бы узнали тайны их личной жизни. Нельзя «отменять» людей. Я ненавижу культуру отмены. Из-за нее люди перестали понимать друг друга и начали своего рода охоту на ведьм».

При этом Бонем Картер отметила, что не оправдывает непростительные поступки таких людей, как Кевин Спейси. Однако в то же время ей кажется, что люди часто ошибаются в своей ненависти — например, так отнеслись к Деппу:

«Джонни, конечно, прошел через очень тяжелый период. Но теперь он полностью оправдан. Я думаю, что сейчас он в полном порядке. Теперь Эмбер Херд стала объектом общественной ненависти, маятник которой просто качнулся в другую сторону. Но на этом история культуры отмены не закончится, люди продолжат втягивать себя и других в подобные авантюры, чтобы оказаться в центре всеобщего внимания и быть в тренде».

Депп и Бонем Картер не раз играли вместе. Они снялись в таких фильмах, как «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени». Депп также является крестным отцом двух детей актрисы от Тима Бертона.

В интервью Бонем Картер также упомянула общественную кампанию против Роулинг, которая подвергалась критике за свои антитрансгендерные убеждения, и назвала происходящее «полным бредом»:

«Это полный бред, настоящая травля. Она имеет право на собственное мнение. Ей самой пришлось пройти через абьюз и насилие. У каждого человека есть свои темные периоды в жизни, на основе которых он во многом формирует представление о мире. Мы должны уважать их боль. Нам не обязательно во всем соглашаться. Но когда Джоан высказала свою позицию, она ни на кого не нападала, она просто рассказала о своем жизненном опыте».

В конце Бонем Картер добавила, что другим звездам «Гарри Поттера», таким как Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон, высказавшимся против убеждений Роулинг, стоит «позволить ей иметь свое мнение». В то же время она понимает, что их позиция во многом обоснована тем, что им приходится «защищать своих фанатов и свое поколение».