В прокате стартует фантастический триллер «Земун» во главе с Евгением Ткачуком

Мистический фильм о сыне, который приехал на похороны своего отца.

Сегодня кинокомпания «Вольга» выпустила в прокат отечественный фантастический триллер «Земун», ведущую роль в котором сыграл Евгений Ткачук..

В центре повествования окажется молодой человек Егор, приехавший из мегаполиса в родную деревню после загадочной смерти отца. Главный герой успел побывать тюрьме и недавно потерял работу, из-за чего он испытывает постоянный прессинг со стороны окружающих и чувство нереализованности.

Егор хочет быстрее попрощаться с прошлым, поэтому он надеется уговорить непреклонного младшего брата продать местному предпринимателю совместное наследство. Но чем глубже протагонист погружается в происходящие события, тем яснее ему открывается картина надвигающегося будущего. Он, его брат и все хозяйство в опасности, от которой придется отбиваться с оружием. События приобретают сверхъестественный оборот, потому что параллельно Егору начинает являться Земун — мистическая корова, которая, согласно поверью, приходит за душами пастухов после их смерти.

Вместе с Ткачуком в картине сыграли Иван Решетняк, Олег Ягодин, Екатерина Шумакова, Вячеслав Гардер, Анатолий Дубанов, Никита Костюкевич, Андрей Ильин, Георгий Шабанов и Василий Лысяков. Автором сценария и режиссером выступает Эдуард Жолнин («Труша», «Смысл жизни»).