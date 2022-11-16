Третий сезон «Засланца из космоса» урезан до восьми эпизодов

Как передает Deadline, предстоящий третий сезон комедийного фантастического сериала «Засланец из космоса» будет несколько короче, чем планировали создатели. Его размер был сокращен со стандартных двенадцати серий до восьми.

«Засланец из космоса» получил продление на третий сезон в июле этого года. Первый сезон шоу состоял из 10 серий, а второй — из 16 серий, однако он также был разделен на две части по восемь серий (премьера второй части состоялась 10 августа). Изначально третья часть сериала должна была состоять из 12 эпизодов, однако, судя по всему, планы продюсеров изменились.

После своей премьеры в 2021 году «Засланец из космоса» быстро стал одним из самых популярных сериалов на американском кабельном телевидении и настоящим прорывом для телеканала Syfy. Первая часть второго сезона смогла войти в топ 15 самых просматриваемых кабельных шоу в этом году и в пятерку самых просматриваемых кабельных драм, набрав приблизительно 2,3 млн просмотров. Однако его рейтинги значительно упали после выхода второй половины второго сезона.

«Засланец из космоса» основан на одноименной серии комиксов издательства Dark Horse. Главные роли в шоу исполняют Алан Тьюдик («Светлячок»), Сара Томко («Однажды в сказке») и Элис Веттерлунд («Силиконовая долина»). Шоураннером проекта выступает Крис Шеридан («Гриффины»)

В центре истории — инопланетянин, скрывающийся на Земле в человеческом облике под именем Гарри (Тьюдик). Он прибыл на нашу планету с тайной миссией уничтожить всех людей. Однако из-за поломки корабля пришелец вынужден был задержаться в гостях дольше, чем планировал.

Дата выхода третьего сезона сериала пока неизвестна.