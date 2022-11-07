Актерский состав экранизации Gran Turismo пополнили Джимон Хонсу и Джери Холливэлл

Съемки гоночного экшена от режиссера «Района №9» уже идут.

В актерском составе экранизации игровой франшизы Gran Turismo, постановкой которой уже занимается режиссер «Района №9» Нил Бломкамп, произошло очередное пополнение. По сведениям The Hollywood Reporter, к исполнительскому ансамблю картины присоединились певица Джери Холливэлл, известная как участница группы Spice Girls, и Джимон Хонсу («Кровавый алмаз»).

Съемки проходят в Венгрии. Вместе с упомянутыми к касту примкнули немецкий актер Томас Кречман («Мстители: Эра Альтрона»), Дэниел Пуиг («Наоми») и Джоша Страдовски («Колесо времени»). Главные роли получили Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Арчи Мадекве («Поколение Вояджер»). Дополняют ансамбль Орландо Блум (франшиза «Пираты Карибского моря») и Даррен Барнет («Неуловимый аромат любви»).

В центре повествования спортивного экшена окажется молодой геймер (Мадекве), ставший водителем настоящего гоночного болида благодаря навыкам, полученным в одноименном игровом симуляторе. Реализовать весь потенциал протагонисту поможет опытный ментор в исполнении Харбора, который в прошлом тоже был гонщиком. Холливэлл и Хонсу сыграют родителей главного персонажа.

Сценарий фильма написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). Производственный процесс курируют продюсеры из PlayStation Productions и студия Sony Pictures.

Премьера Gran Turismo намечена на 11 августа 2023 года.