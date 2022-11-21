Райан Рейнольдс планировал снять рождественский фильм о Дэдпуле

Райан Рейнольдс сейчас активно раздает интервью в связи с релизом праздничной музыкальной комедии «В духе Рождества», и в одном из них актер заявил, что хотел бы однажды обыграть тему Рождества и во вселенной «Дэдпула». Более того, еще до слияния Disney и Fox в разработке находился соответствующий фильм, чье действие как раз и разворачивалось в период главного семейного праздника. Ниже приведена цитата Рейнольдса из интервью для The Big Issue:

«Я бы с удовольствием посмотрел песенно-танцевальный номер в «Дэдпуле». Четыре года назад Ретт Риз, Пол Верник и я написали сценарий рождественского фильма с Дэдпулом в центре внимания. Но эта идея затерялась на волне суматохи во время слияния Disney и Fox, поэтому дальше продвинуться не удалось. Вполне возможно, однажды нам и удастся снять это кино. Это был не мюзикл, но вполне себе полноценный рождественский фильм».

В конце 2018 года вышел «Жил-был Дэдпул» — это очень «мягкая» версия второй части, которую отцензурировали и адаптировали под праздничную атмосферу благодаря нескольким новым сценам. Рейнольдс же в свежем интервью имеет в виду именно отдельный новогодний проект.

Сейчас артист активно вовлечен в производство триквела, где болтливый наемник Уэйд Уилсон наконец встретится с Росомахой в исполнении Хью Джекмана. Съемки должны начаться в конце весны, а премьера «Дэдпула 3» намечена на 8 ноября 2024 года.