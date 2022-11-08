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Киноафиша Новости Детективы выслеживают маньяка-подражателя в трейлере триллера «Клетка разума»

Детективы выслеживают маньяка-подражателя в трейлере триллера «Клетка разума»

8 ноября 2022 11:49
Детективы выслеживают маньяка-подражателя в трейлере триллера «Клетка разума»

Главные роли в фильме исполнили Мартин Лоуренс, Мелисса Роксбур и Джон Малкович.

Кинокомпания Lionsgate выпустила первый трейлер детективного триллера «Клетка разума» (Mindcage). Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс («Плохие парни»), Мелисса Роксбур («Манифест») и двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем»).

Трейлер начинается с кадра, в котором священник замечает в церкви необычную статую ангела, которая оказывается разукрашенным трупом жертвы серийного убийцы. Когда детектив Джейк Дойл (Лоуренс) прибывает на место преступления и видит «ангела», он сразу же вспоминает о Художнике (Малкович), маньяке, убившем его напарника, который похожим образом превращал своих жертв в «произведения искусства». Много лет назад Джейк помог посадить его за решетку, но теперь, судя по всему, ему придется иметь дело с подражателем. Для того, чтобы выследить убийцу, он просит свою коллегу, детектива Мэри Келли (Роксбур), встретиться с Художником и получить от него информацию, способную помочь их делу.

Постановщиком картины стал Мауро Боррелли. Он также написал ее сценарий со своим частым соавтором Регги Кейохарой III. Ранее этот дуэт работал над такими фильмами, как «Охота на ведьм» с Микки Рурком и «Возвращение» с Уэсли Снайпсом.

Премьера фильма «Клетка разума» состоится 16 декабря этого года.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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