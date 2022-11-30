Антонио Бандерас рассказал о своем персонаже из «Индианы Джонса 5»

Актер признался, что его роль в фильме совсем незначительна.

Антонио Бандерас поделился новыми подробностями о своем персонаже из горячо ожидаемого фильма «Индиана Джонс 5».

В недавнем интервью изданию Collider, посвященному мультфильму «Кот в сапогах 2: Последнее желание», актер признался, что его роль в следующей части франшизы о приключениях знаменитого археолога совсем незначительна:

«Роль у меня очень маленькая, это почти камео. Я играю друга Индианы Джонса. В фильме я ищу Индиану, потому что мне кое-что от него нужно. Но эта сцена занимает очень мало времени».

Несмотря на это, Бандерас рад тому, что смог принять участие в создании фильма:

«Как бы то ни было, я очень рад быть частью этой легендарной серии. Сам факт того, что я вышел на съемочную площадку, очень важен для меня. И я провел прекрасное время в компании Харрисона Форда. Он настоящий джентльмен, как на съемочной площадке, так и за ее пределами».

Кроме Бандераса и Форда, в фильме также сыграли Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Мадс Миккельсен («Охота»), Бойд Холбрук («Логан») и другие.

В данный момент стриминговый сервис Disney+ разрабатывает сериал по франшизе, центральную героиню которого, по слухам, сыграет Уоллер-Бридж. В пятой части она воплотила на экране Хелену, крестницу Инди, которая, тоже по слухам, становится преемницей легендарного археолога и занимает место центрального персонажа франшизы.