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Киноафиша Новости Сериал «Правдивая ложь» получил дату премьеры

Сериал «Правдивая ложь» получил дату премьеры

16 ноября 2022 14:52
Сериал «Правдивая ложь» получил дату премьеры

Ремейк знаменитого фильма с Арнольдом Шварценеггером выйдет в начале следующего года.

Телеканал CBS объявил дату премьеры сериала «Правдивая ложь», будущего ремейка одноименного фильма Джеймса Кэмерона 1994 года с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис. Шоу выйдет в эфир 23 февраля 2023.

Изначально премьера сериала должна была состояться в феврале прошлого года, однако позже релиз был отложен, поскольку создателям потребовалось дополнительное время. Шоураннером выступает Мэтт Никс («Хорошие парни»). Режиссерское кресло занял Энтони Хемингуэй («Американская история преступлений»), а Кэмерон поддерживает проект в качестве исполнительного продюсера. Главные роли исполнили Стив Хоуи («В твоих глазах») и Джинджер Гонзага («Миксология»).

В центре сюжета — Гарри (Хоуи), который кажется всем окружающим самым заурядным семьянином и трудоголиком. Его жене Хеллен наскучила повседневная рутина, из которой их семья давно не может выбраться. Из-за постоянных задержек на работе и странных звонков она начинает подозревать мужа в измене. Однажды во время романтического ужина в ресторане на них нападает группа вооруженных людей, после чего Гарри признается Хеллен в том, что на самом деле он — международный шпион американского разведывательного агентства Omega Sector. После раскрытия правды женщину приглашают присоединиться к элитной оперативной команде ее супруга, чтобы спасти мир и их брак.

Фото: CBS
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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