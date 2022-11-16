«Прощай навсегда»: что нужно помнить перед просмотром финального сезона

Уже завтра, 17 ноября, на Netflix состоится премьера третьего и заключительного сезона сериала «Прощай навсегда». В четь выхода продолжения расскажем о самых важных событиях, произошедших с главными героинями в предыдущих сериях.

В центр сюжета — взбалмошная холостячка Джуди (Линда Карделлини) и нервная вдова Джен (Кристина Эпплгейт), две подруги, ставшие соучастницами убийства. Они впервые встретились в группе, собранной для поддержки Джен после смерти ее мужа Теда. Желающая поддержать овдовевшую женщину, Джуди начинает помогать ей заботиться о ее сыновьях Чарли (Сэм Маккарти) и Генри (Люк Росслер), практически становясь частью их семьи. В конце концов Джен узнает, что именно Джуди и ее бывший муж Стив (Джеймс Марсден) несут ответственность за смерть Теда: Джуди была за рулем машины, которая сбила мужчину насмерть, а Стив убедил ее скрыться с места происшествия. В конце первого сезона Стив приходит в дом Джен, начинает оскорблять женщину и надсмехаться над ней. В порыве ярости она убивает его на заднем дворе. Затем она тайно закапывает его тело в лесу.

Во втором сезоне Джуди начинает встречаться с Мишель (Натали Моралес), а Джен знакомится с Беном (Марсден), близнецом Стива, который приезжает в город, чтобы найти своего пропавшего брата. За расследование смерти последнего берутся детективы Перес (Диана-Мария Рива), бывшая девушка Мишель, и Ник (Брэндон Скотт), бывший парень Джуди. Ближе к концу сезона пара Джуди и Мишель распадается. Джен также решает признаться в убийстве Стива и пишет письма Джуди и двум своим сыновьям.

Со временем в сериале появляется греческая мафия. Все начинается с того, что Джуди сдает Стива полиции за отмывание денег и работу с мафиози. Позже Чарли угоняет машину Стива, чтобы строить себе веселую поездку. В бардачке он находит флешку и мобильный телефон, в которых содержится информация о его преступлениях. Пока Джен ведет детектива Перес в лес, чтобы показать ей тело Стива, Джуди приносит Нику пакет улик, доказывающих преступления погибшего. В конце концов Перес решает просто отпустить Джен.

В финале сезона Бен получает таинственный телефонный звонок, из-за которого он напивается и садится за руль. Он попадает в аварию, врезавшись в машину Джен и Джуди. После ДТП он сбегает с места преступления. Тем временем Чарли находит письмо Джен к Джуди, в котором женщина намекает на то, что последняя виновна в смерти Теда.