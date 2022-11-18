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Киноафиша Новости Огонь знакомится с водой в трейлере нового оригинального мультфильма Pixar «Стихии»

Огонь знакомится с водой в трейлере нового оригинального мультфильма Pixar «Стихии»

18 ноября 2022 11:09
Огонь знакомится с водой в трейлере нового оригинального мультфильма Pixar «Стихии»

История любви о персонажах из разных миров.

Студия Pixar презентовала тизер-трейлер своего нового оригинального мультфильма «Стихии». Для кинокомпании, подарившей зрителям «Душу», «ВАЛЛ•И» и «Историю игрушек», это будет уже двадцать седьмой полнометражный анимационный проект.

Действие ленты разворачивается в уникальном городе Элементаль, где сосуществуют представители всех четырех стихий — огня, воды, земли и воздуха. В этом необыкновенном месте проживают в буквальном смысле горячая и вспыльчивая девушка Эмбер и всегда мокрый и плывущий по течению оптимист Уэйд. После судьбоносного знакомства эти совершенно разные персонажи очень скоро поймут, что у них гораздо больше общего, чем может показаться. Студия Pixar приготовила проникновенную историю любви о персонажах, которые не могут даже прикоснуться друг к другу.

Главных героев озвучили Мамуду Ати («Архив 81») и Леа Льюис («Даже не представляешь!»). Режиссером выступает Питер Сон («Хороший динозавр»). По его словам, сюжет вдохновлен его взрослением в Нью-Йорке, так как он был ребенком корейских эмигрантов, перебравшихся в мультикультурный мегаполис. Исполнительными продюсерами выступают Пит Доктер («Вверх», «Головоломка») и Денис Рим («История игрушек 4», «Тачки 2»).

Студия Disney выпустит «Стихии» в кинотеатры 16 июня 2023 года.

Фото: Pixar
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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