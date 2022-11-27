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Киноафиша Новости Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть?

Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть?

27 ноября 2022 12:00
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть?

Пощекотать нервы с Караморой или отправиться в незабываемое путешествие с Джейсоном Момоа?

Жанр фэнтези не устает удивлять зрителей новыми сюжетами и неожиданными интерпретациями. Только в 2022 году на свет появились десятки свежих фильмов и сериалов о разнообразных волшебных мирах. Короли и герцоги, драконы и вампиры, мрачная готика и добрая сказка, Древний Египет и царская Россия – любой киноман найдет здесь что-то на свой вкус. А чтобы не запутаться в новинках и подобрать именно тот фэнтези-шедевр, который точно тебе понравится, Киноафиша подготовила специальный тест. Ответь на несколько вопросов о своих предпочтениях и настроении – и узнай, какой фильм порадует тебя сегодня вечером!

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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