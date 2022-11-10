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Студия Universal готовит байопик о Снуп Догге

10 ноября 2022 12:29
Студия Universal готовит байопик о Снуп Догге

Уже найдены «правильные» режиссер и сценарист.

Рэпер Снуп Догг созрел для собственного байопика. По сведениям Variety, музыкант объединится со студией Universal Pictures для производства автобиографической драмы. Проекту уже определили режиссера и сценариста. Постановкой предстоящей ленты займется Аллен Хьюз, снявший «Книгу Илая», «Из ада», «Мертвых президентов» и «Угрозу общества». Сценарий напишет соавтор «Черной Пантеры» и ее сиквела Джо Роберт Коул.

Снуп Догг давно задумал этот проект, но искал подходящий момент и правильных творческих деятелей. Наконец, время пришло. Об этом он заявил в своем официальном комментарии:

«Я долго ждал подходящий момент, чтобы собрать этот проект воедино. Все потому что мне хотелось выбрать правильного режиссера, идеального сценариста и величайшую кинокомпанию, с которой я мог бы сотрудничать — людей, которые могли бы понять и правильно отразить на экране мое наследие».

В фильме осветят тернистый жизненный путь артиста, и в нем прозвучит множество его хитов, включая первую продукцию его контент-лейбла. Названия у предстоящей картины еще нет. Производство курирует председатель Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли, ответственная за нашумевшую хип-хоп драму «Голос улиц».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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