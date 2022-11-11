Киану Ривз орудует нунчаками, топором и пистолетами в полноценном трейлере «Джона Уика 4»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала первый полноценный трейлер будущего боевика «Джон Уик 4». Главные роли в новой части франшизы вновь исполнили Киану Ривз («Матрица»), Лоуренс Фишберн («Апокалипсис сегодня») и Иэн МакШейн («Дэдвуд»), к которым в этот раз также присоединились Билл Скарсгард («Оно») и Донни Йен («Изгой-Один: Звездные войны. Истории»).

В новом ролике Уику (Ривз), которого продолжает преследовать целая армия головорезов, приходится бросить вызов могущественному маркизу де Грамону (Скарсгард). В случае победы ему обещают простить все прошлые прегрешения и отпустить на свободу. Герой готовится к предстоящей схватке как к своему последнему бою, а также получает совершенно новый убийственный комплект из костюма и целой кучи оружия. В следующих кадрах мы видим, как Уик начинает делать то, что у него получается лучше всего: убивать толпы противников яркими, изобретательными способами. В ролике показано, как он скачет на лошади в пустыне, стреляя в других наездников, дерется нунчаками, разрубает человека топором в ночном клубе и участвует в поединке с равным по силам мастером-убийцей Кейном (Йен).

Режиссером нового фильма выступил Чад Стахелкски, который также работал над третьей частью франшизы и в настоящее время разрабатывает ее спин-офф под названием «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Еще в августе этого года Стахелски сказал журналистам Variety, что «Джон Уик 4» также углубится в мифологию, стоящую за легендарным отелем «Континенталь».

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года.