Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC

Смотрите супергеройский фильм Marvel или DC и вам кажется, что вы уже где-то видели одного из персонажей? Неудивительно, ведь корпорации, выпускающие комиксы, пристально следят за деятельностью друг друга и могут вдохновляться чужими идеями. Рассказываем, у каких супергероев Marvel есть двойники в DC и как так вообще вышло.

Соколиный глаз (Marvel) и Зеленая стрела (DC)

Клинт Бартон и Оливер Куин – супергерои-лучники, которые очень похожи не только из-за своих боевых навыков, благодаря которым они могут противостоять самым сильным и опасным злодеям, не имея суперспособностей, но и характерами. Они часто ведут себя дерзко, но это лишь защитная реакция, потому что и Соколиный глаз, и Зеленая стрела открываются людям, которым доверяют. Но вот биографии персонажей все-таки отличаются: Оливер Куин – бизнесмен-миллионер, владеющий успешным бизнесом (его образ частично списан с Бэтмена), а Клинт Бартон – сирота, который изначально выступал в цирке, а затем стал агентом Щ.И.Т. Интересно, что вкусы на женщин у Зеленой стрелы и Соколиного глаза совпадают – первый был влюблен в Черную канарейку, а второй – в Пересмешницу и даже был на ней женат. Обе героини – шпионки, которые практически неуязвимы в бою, кроме того, их имена связаны с видами птиц.

Несмотря на то что Клинт Бартон идеально проработанный персонаж, со своими травмами и сложным прошлым, все-таки его супергеройский образ вдохновлен Зеленой стрелой. Оливер Куин появился в комиксах DC в 1941 году. Он был талантливым лучником, который позже, в 1960-х, войдет в Лигу Справедливости. Стоит отметить, что и это не оригинальный персонаж DC. Образ Зеленой стрелы, конечно же, отсылает к Робин Гуду, а также к супергерою Зеленому лучнику из одноименного сериала 1940 года. Marvel придумали Соколиного глаза только в 1960-х. Им очень понравился персонаж с луком и стрелами, поэтому они позаимствовали некоторые черты у Оливера Куина и создали Клинта Бартона, который впервые появился в комиксе 1964 года – в Tales of Suspense № 57 он встречает Железного человека.

Соколиный глаз и Зеленая стрела

Нэмор (Marvel) и Аквамен (DC)

Нэмор, герой вселенной Marvel, – гибрид человека и атланта, а также мутант – стал одним из центральных персонажей в фильме « Черная Пантера: Ваканда навеки ». В кино он правит подводным царством Талокан, хотя в комиксах это была Атлантида. У Нэмора есть двойник во вселенной DC – Аквамен, который получил большую известность благодаря фильмам с Джейсоном Момоа . Оба героя – короли подводного царства Атлантиды. Они наполовину люди, наполовину атланты, которые способны жить под водой и плавать на огромной скорости. Нэмор и Аквамен очень привязаны к морским обитателям и могут читать их мысли. Но все же у героев есть одно главное отличие – персонаж Marvel умеет летать, а вот Аквамен лишен этой способности.

И все-таки первого подводного супергероя придумали именно в Marvel. Впервые король Атлантиды засветился в комиксе 1939 года. Позже он станет таким же популярным, как и Капитан Америка, но после 1950-х о Нэморе постепенно забудут, а в нулевые его и вовсе затмит Аквамен, член Лиги Справедливости, которого DC создали в 1941 году, позаимствовав основные черты марвеловского героя.

Нэмор и Аквамен

Леший (Marvel) и Болотная тварь (DC)

Леший недавно появился в хеллоуинском спецвыпуске Marvel « Ночной оборотень », а у Болотной твари из вселенной DC есть свой собственный сериал. Герои очень похожи не только внешне – история обоих связана с болотами. Леший и Болотная тварь – монстры-гуманоиды, тела которых покрывают слои ила, а еще эти персонажи могут поглотить любые растения и сделать их своей частью. Оба антигероя – бывшие ученые, которые превратились в чудовищ в болотистой местности, зараженной радиацией. Интересно, что эти персонажи появились в комиксах в 1971 году с разницей в несколько месяцев, поэтому Marvel и DC очень удивились, что создали идентичных монстров, ничего не зная о замыслах друг друга. Так что Леший и Болотная тварь – никакой не плагиат, а, скорее всего, простое совпадение.

Леший и Болотная тварь

Ртуть (Marvel) и Флэш (DC)

Леший недавно появился в хеллоуинском спецвыпуске Marvel « Ночной оборотень », а у Болотной твари из вселенной DC есть свой собственный сериал. Герои очень похожи не только внешне – история обоих связана с болотами. Леший и Болотная тварь – монстры-гуманоиды, тела которых покрывают слои ила, а еще эти персонажи могут поглотить любые растения и сделать их своей частью. Оба антигероя – бывшие ученые, которые превратились в чудовищ в болотистой местности, зараженной радиацией. Интересно, что эти персонажи появились в комиксах в 1971 году с разницей в несколько месяцев, поэтому Marvel и DC очень удивились, что создали идентичных монстров, ничего не зная о замыслах друг друга. Так что Леший и Болотная тварь – никакой не плагиат, а, скорее всего, простое совпадение.

Ртуть и Флэш

Танос (Marvel) и Дарксайд (DC)

Танос, суперзлодей Marvel, – представитель Вечных Титанов. Его могуществу и сверхсиле нет предела, его главные способности – телепатия и телекинез, а еще он одержим желанием «сбалансировать Вселенную» (а точнее, захватить ее). У DC есть своя версия Таноса – Дарксайд, который относится к Новым Богам. Оба этих персонажа практически неуязвимы и являются главными врагами двух супергеройских команд – Мстителей и Лиги Справедливости. Но вот Дарксайда DC представили раньше, чем Marvel Таноса, – антагонист дебютировал в комиксах в 1971 году. Вечный Титан же впервые появился в выпуске Invinsible Iron Man № 55 только в 1973 году. Причем представители Marvel никогда не отрицали, что вдохновились Дарксайдом, когда создавали Таноса, хотя изначально он должен быть напоминать Метрона – другого Нового Бога из вселенной DC.