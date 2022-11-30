Алина Алексеева призывает верить в чудеса в трейлере новогоднего фильма «Ёлки-иголки»

Киностудия имени Горького представила трейлер новогодней комедии «Ёлки-иголки». Главные роли в фильме исполнили Алина Алексеева («Ольга»), Павел Прилучный («Мажор»), Гарик Сукачев («Жмурки») и Дмитрий Калихов («За час до рассвета»).

В центре сюжета — ландшафтный дизайнер Катя (Алексеева). В последний день уходящего года она развозит своим клиентам праздничные ёлки, однако одно дерево все-таки остается недоставленным. Кроме того, мать девушки полна решимости помочь своей дочери наладить личную жизнь и собирается познакомить ее с молодым человеком (Прилучный). Чтобы избежать внимания потенциального ухажера, Катя соглашается отправиться в Шереметьево, чтобы встретить дядю своих соседей. Однако из-за случайной ошибки девушка заберет из аэропорта совсем не того человека (Сукачев) и оказывается втянута в целую череду необычных приключений, которые вновь подарят ей веру в новогоднее чудо.

Режиссером картины выступил Александр Баршак, снявший такие фильмы, как «День слепого Валентина», «Пилигрим» и «День выборов 2». Он также написал сценарий в соавторстве с Мариной Ломтевой, для которой эта работа в полнометражном кино стала дебютной.

«Ёлки-иголки» выйдут в широкий российский прокат 29 декабря.