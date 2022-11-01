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Киноафиша Новости Каст второго сезона «Разделения» пополнили Гвендолин Гристи, Алиа Шокат и другие артисты

Каст второго сезона «Разделения» пополнили Гвендолин Гристи, Алиа Шокат и другие артисты

1 ноября 2022 11:49
Каст второго сезона «Разделения» пополнили Гвендолин Гристи, Алиа Шокат и другие артисты

Создатели сериала уже приступили к съемкам продолжения.

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил имена восьми актеров, которые пополнили исполнительский ансамбль сериала «Разделение» во втором сезоне.

В продолжении фантастического триллера сыграют Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Алиа Шокат («Замедленное развитие»), Боб Балабан («Кафедра»), Мерритт Уивер («Невозможно поверить»), Робби Бенсон («Красавица и чудовище»), Стефано Караннанте, Джон Ноубл («Властелин колец: Возвращение короля») и Оулавюр Дарри Оулафссон («Невероятная жизнь Уолтера Митти»).

Также к главным ролям в шоу вернутся Адам Скотт («Парки и зоны отдыха»), Патриша Аркетт («Эд Вуд»), Джон Туртурро («Бэтмен») и Бриттни Лоуэр («Мужчина ищет женщину»).

«Разделение» повествует о самом заурядном офисном клерке Марке (Скотт), который устраивается на очень необычную работу. Его наниматель Lumon Industries использует передовые технологии, чтобы повысить работоспособность сотрудников: все служащие компании проходят процедуру «разделения» рабочих и повседневных воспоминаний, тем самым полностью отделяя свою рабочую жизнь от личной. Сначала Марк соглашается на такие условия, но со временем начинает сомневаться в своем выборе.

Съемки второго сезона уже начались. Режиссер и исполнительный продюсер «Разделения» Бен Стиллер сообщил, что вся команда шоу вновь собралась вместе.

Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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