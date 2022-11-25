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В прокат вышел отечественный хоррор «Сестры» с Ириной Старшенбаум

25 ноября 2022 11:55
В прокат вышел отечественный хоррор «Сестры» с Ириной Старшенбаум

Фильм о настрадавшейся от мужа девушке, которая прибегает к помощи сверхъестественных сил.

Вчера в российский прокат вышел отечественный социальный хоррор «Сестры», главную роль в котором сыграла Ирина Старшенбаум.

В центре повествования окажется молодая мать по имени Аня. На первый взгляд, жизнь героини кажется счастливой и беззаботной, но как только начинается какое-то застолье, ширма срывается — главная героиня на постоянной основе сталкивается с нарастающей агрессией мужа. Аня неоднократно пыталась спасти себя и ребенка от домашнего тирана, но каждый раз безрезультатно. В какой-то момент ситуация доходит до критической точки, и в отчаянии настрадавшаяся от супруга-агрессора Аня обращается за помощью к таинственным девушкам из старинного культа «сестер». Призвав через обряд крови потустороннее сестринство, Аня должна будет решить, готова ли она пройти этот путь до конца.

Вместе со Старшенбаум в картине снялись Никита Ефремов, Надежда Маркина, Аня Чиповская, Никита Волков, Полина Гухман и Ярослав Головнев. Поставил ленту по своему сценарию режиссер Иван Петухов, работавший над сериалами «Алиса» и «Взаперти», а также короткометражкой с Умой Турман «Подарок».

Фото: Кинокомпания «Вольга»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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