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Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее

29 ноября 2022 12:00
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее

Зависимость от гаджетов и появление искусственного интеллекта, президентство Трампа и другие события, о которых сняли кино раньше, чем они случились в реальной жизни.


 

2001 год: Космическая одиссея (1968)

Выдающийся режиссер Стэнли Кубрик опередил время. Он снял эту картину в 1968 году, однако сбываться некоторые предсказания стали только в начале нулевых. Создатели фильма спрогнозировали появление айпадов, сублимированных продуктов питания, устройств с искусственным интеллектом. Предугадали авторы картины и такой формат общения между людьми, как видеоконференции. Только вот коммерческие полеты в открытый космос пока недоступны человечеству.

Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее
2001 год: Космическая одиссея

Когда наступит конец света (1991)

Режиссер Вим Вендерс снял эту картину в начале девяностых, а уже в конце XX столетия предсказанное начало происходить в реальной жизни. Например, человечество действительно изобрело спутниковое слежение GPS и очки Google. Кроме того, создатели картины четко сумели предугадать зависимость людей от сотовых телефонов и мобильных гаджетов, а еще видеозвонки. Хорошо хоть, что спутник с ядерным грузом пока еще не свалился на планету.

Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее
Когда наступит конец света

Бегущий по лезвию (1982)

Фильм Ридли Скотта снят по мотивам произведения Филипа Киндреда Дика. Картина посвящена жизни на планете Земля спустя 40 лет. Конечно, небоскребы-зиккураты все еще являются фантастическим образом, зато голосовое управление техническими устройствами, гигантские светящиеся билборды-экраны и отчасти роботы-андроиды уже плотно вошли в жизнь современного общества.

Собственно, весь фильм посвящен андроидам, а центральный персонаж — охотник на роботов-репликантов, которые совершили побег. Отличить их от людей непросто. Герой использует портативный компьютер, с которым общается при помощи голосовых команд. Действие происходит в 2019 году — к этому времени такими техническими инновациями никого не удивишь. Хотя репликанты вроде бы по улицам пока не разгуливают.

Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее
Бегущий по лезвию

Сеть (1995)

Культовый триллер с Сандрой Буллок вышел на экраны в 90-х. В этой истории жизнь героев вертится вокруг технических устройств и баз данных, в которых можно найти любые персональные данные о каждом человеке, в том числе номера банковских счетов, паспортов и информацию о судимости.

При этом опытные взломщики имеют возможность уничтожить чью-то личность, подменив ее другой, что и случилось с героиней картины, которая неожиданно узнает, что ее разыскивает полиция. Следует ли уточнять, что в 1995 году таких возможностей еще не было, а вот сейчас в Интернет постоянно сливают личные сведения и базы данных.

Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее
Сеть

Падение Берлина (2017)

19 декабря 2016 года в столице Германии произошла чудовищная трагедия: фура, где находились члены террористической группировки, врезалась в толпу людей на новогодней ярмарке. Примечательно, что в этот же день неподалеку от Брайтшайдплац, где случилось ЧП, проходил премьерный показ дебютной картины немецкого актера и режиссера Кена Дукена.

В центре событий — угонщик, который захватил автомобиль и заставлял водителя доставить его в Берлин, где во время рождественских каникул собирался совершить теракт. Вы только вообразите, что почувствовали создатели картины, когда узнали о случившемся на площади Брайтшайдплац.

Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее
Падение Берлина

Симпсоны (1989 – )

Конечно, мы не можем не упомянуть культовый мультфильм, который больше всего прославился сбывшимися пророчествами.

К примеру, в 6-м сезоне сатирического анимационного сериала, выходившего в девяностые, в кадре появилось устройство, очень похожее на современные умные часы. Кроме того, в той же серии создатели показали видеозвонки, о которых то поколение даже не слышало. В различных эпизодах «Симпсонов» появлялись и гаджеты, напоминающие наши айфоны.

Помимо того, в 11-м сезоне авторы проекта предсказали, что пост президента в США займет Дональд Трамп. По утверждению сценаристов, предпосылкой для создания этой серии стала неудачная попытка предпринимателя принять участие в президентских выборах в начале нулевых.

Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее
Симпсоны

Анна Митрофанова
Анна Митрофанова
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