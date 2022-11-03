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Киноафиша Новости Древний монстр пробуждается от вековой спячки в трейлере норвежского фильма «Тролль»

Древний монстр пробуждается от вековой спячки в трейлере норвежского фильма «Тролль»

3 ноября 2022 12:34
Древний монстр пробуждается от вековой спячки в трейлере норвежского фильма «Тролль»

Фэнтези Netflix в духе блокбастеров про Годзиллу.

Потоковый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер масштабного норвежского приключенческого фэнтези-боевика «Тролль», сделанного в лучших традициях блокбастеров MonsterVerse. В отличие от летнего тизера с мероприятия Geeked Week, в новом ролике показали облик гигантского мифологического чудовища.

Согласно сюжету, в старинной скандинавской горе спустя несколько тысячелетий глубокой спячки из-за мощного взрыва пробуждается огромное древнее существо. Очнувшись, старинный монстр начинает движение в сторону столицы Норвегии, попутно разрушая все на своем пути. Надеясь предотвратить катастрофу, власти заручаются поддержкой бесстрашной женщины-палеонтолога Норы Тидеманн (Ине Марие Вильман). Ученая вместе с группой других героев делает все возможное, чтобы не допустить непоправимое, но остановить разгневанного тролля — задача не из легких.

Режиссером выступает Роар Утхауг («Tomb Raider: Лара Крофт», «Волна»), сценарий на основе его идеи написал Эспен Аукан («Волк-викинг»). В остальной актерский состав вошли Ким С. Фальк-Йергенсен, Мадс Сьегард Петтерсен, Гард Б. Эйдсвольд, Пол Андерс Нордви, Хуго Скор, Пол Ричард Лундерби, Эрик Воренхольт и Вероника Синклер.

Премьера «Тролля» состоится 1 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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