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Киноафиша Новости Эмили Блант не нравится ярлык «сильный женский персонаж»

Эмили Блант не нравится ярлык «сильный женский персонаж»

15 ноября 2022 16:37
Эмили Блант не нравится ярлык «сильный женский персонаж»

Актриса провела параллель со своей героиней из сериала «Англичанка».

На фоне релиза многосерийного вестерна «Англичанка» Эмили Блант пообщалась с изданием The Telegraph. В этом интервью актриса отметила раздражающее ее явление. Блант очень не нравится навешивание ярлыков, в частности, она выходит из себя, когда постоянно видит в присылаемых ей сценариях пометку «сильный женский персонаж»:

«Это самое худшее, что может произойти, когда ты открываешь сценарий и там сразу написано упрощенное пояснение — «сильный женский персонаж». Такое заставляет меня закатывать глаза. Мне сразу хочется отскочить. Скукота. Все эти роли написаны чересчур по-мужски, из-за чего приходится вести себя в кадре жестко и говорить в режиме грубости».

По словам звезды «Тихого места», ее героиня из сериала BBC и Amazon гораздо более многослойная и утонченная, а сильной и многогранной ее делает отнюдь не стальной характер:

«Я люблю персонажей с секретами. Мне нравится жизнерадостность Корнелии, ее чувство надежды и простодушие. Благодаря этому ей удается разговорить Эли [Чэск Спенсер], после чего их разногласия становятся неуместными — они ведь жизненно необходимы друг другу. Такой подход к героине мне показался довольно интересным».

Все шесть эпизодов «Англичанки» вышли на Amazon Prime Video на прошлой неделе.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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