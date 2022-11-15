Эмили Блант не нравится ярлык «сильный женский персонаж»

На фоне релиза многосерийного вестерна «Англичанка» Эмили Блант пообщалась с изданием The Telegraph. В этом интервью актриса отметила раздражающее ее явление. Блант очень не нравится навешивание ярлыков, в частности, она выходит из себя, когда постоянно видит в присылаемых ей сценариях пометку «сильный женский персонаж»:

«Это самое худшее, что может произойти, когда ты открываешь сценарий и там сразу написано упрощенное пояснение — «сильный женский персонаж». Такое заставляет меня закатывать глаза. Мне сразу хочется отскочить. Скукота. Все эти роли написаны чересчур по-мужски, из-за чего приходится вести себя в кадре жестко и говорить в режиме грубости».

По словам звезды «Тихого места», ее героиня из сериала BBC и Amazon гораздо более многослойная и утонченная, а сильной и многогранной ее делает отнюдь не стальной характер:

«Я люблю персонажей с секретами. Мне нравится жизнерадостность Корнелии, ее чувство надежды и простодушие. Благодаря этому ей удается разговорить Эли [Чэск Спенсер], после чего их разногласия становятся неуместными — они ведь жизненно необходимы друг другу. Такой подход к героине мне показался довольно интересным».

Все шесть эпизодов «Англичанки» вышли на Amazon Prime Video на прошлой неделе.