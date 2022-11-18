Бескомпромиссный полицейский выслеживает маньяка в трейлере российского сериала «Замерзшие»

В сети появился дебютный трейлер многосерийного психологического детективного триллера «Замерзшие». Сериал выйдет целиком в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko 1 декабря.

Зрителей ожидает история о мести, разворачивающая в атмосфере лютого холода в небольшом северном городке Костомукши. На заснеженной трассе недалеко от поселения в промерзлой машине находят обледеневший труп женщины. Покойной оказывается жена главного героя — бескомпромиссного следователя Евгения Рудина (Артем Быстров). Скорбящим протагонистом моментально овладевает ярость, выводящая его на кране опасную и скользкую дорогу мести. С маниакальной одержимостью он начинает выслеживать убийцу, а помогает ему этом деле молодой замкнутый работник морга по имени Митя (Владимир Канухин).

В остальной актерский состав вошли Лена Тронина, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Ирина Вербицкая, Маша Лобанова, Артем Башенин, Кирилл Полухин и Семен Стругачев. За режиссуру отвечает Адильхан Ержанов («Желтая кошка», «Черный, черный человек»). Сценарий напасли Максим Иванов («Бег улиток») и Александр Матвеев («Порт»). Производством занималась продюсерская студия Александра Цекало «Среда».