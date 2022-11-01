Кристин Милиоти сыграет с Колином Фарреллом в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине

В актерском составе сериала HBO Max «Пингвин» с Колином Фарреллом в главной роли произошло значимое пополнение. Как сообщает Deadline, к многосерийному спин-оффу «Бэтмена» присоединилась Кристин Милиоти. Звезда «Зависнуть в Палм-Спрингс» воплотит образ Софии Фальконе — это родная дочь мафиозного босса Кармайна Фальконе, которого в оригинальной картине Мэтта Ривза сыграл Джон Туртурро. Кроме того, София приходится сводной сестрой Селине Кайл (Зои Кравиц).

Подробности сюжета пока не раскрываются, но ранее выяснилось, что действие многосерийного ответвления о Пингвине (Фаррелл) развернется примерно спустя неделю после масштабного затопления Готэма, устроенного Загадочником (Пол Дано). Зрителям расскажут историю стремительного восхождения гангстера Освальда Кобблпота по извилистой криминальной лестнице мрачного мегаполиса. По тону обещают нечто в духе «Лица со шрамом».

Главным сценаристом и шоураннером проекта DC выступает Лорен Лефранк («Импульс»). Ривз возглавляет творческий процесс, выступая в качестве исполнительного продюсера. Первые два эпизода поставит режиссер «Мейр из Исттауна» Крэйг Зобел. Вместе с упомянутыми в производственную команду шоу вошли Рафи Крон, Дилан Кларк и сам Фаррелл.

Съемки «Пингвина» начнутся ориентировочно в феврале 2023 года.