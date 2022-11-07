Сумасшествие заражает мир через речь в трейлере мини-сериала «Горячая голова»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер турецкого научно-фантастического мини-сериала «Горячая голова». Главные роли в шоу исполнили Осман Сонант («Фи, Чи Пи»), Хазал Субаши («Кольцо»), Шебнем Хассанисоуги («Ты моя Родина») и Арда Анарат («Правосудие»).

Сериал основан на одноименном романе писателя Афшина Кума. Действие разворачивается в мире, пережившем эпидемию безумия. Болезнь передается от человека к человеку через обычную речь, для защиты от которой люди используют наушники.

Ролик начинается с того, что главный герой, бывший лингвист Мурат Сиявус (Сонант), вспоминает о том, как он повстречал женщину, которая напомнила ему о жизни до эпидемии. Герой является единственным человеком на Земле, по каким-то причинам невосприимчивым к болезни. Он пытается скрывать от общественности свой иммунитет, однако во время одной из атак зараженных Сиявус, пытаясь спасти маленького мальчика, невольно раскрывает себя. Это приводит героя к столкновению с безжалостным Противоэпидемическим институтом, учреждением, получившим безграничную власть в новом мире. К счастью, к нему на помощь приходит девушка Суле (Субаши) и ее товарищи. Вместе с ними Мурат отправляется в путешествие по дикой природе, во время которого пытается раскрыть секрет своего иммунитета.

Режиссером восьмисерийного сериала выступает Мерт Байкал, ранее работавший над популярным турецким шоу «Великолепный век» и дилогией «Мой брат».

Премьера «Горячей головы» состоится на Netflix 2 декабря.