Гильермо дель Торо уже строит планы на второй сезон своей антологии «Кабинет редкостей»

В преддверии релиза мрачной анимационной адаптации «Пиноккио» режиссер Гильермо дель Торо дал объемное интервью порталу IndieWire. В ходе беседы постановщик поделился мыслями по поводу потенциального второго сезона недавней хоррор-антологии «Кабинет редкостей».

На протяжении своей тридцатилетней карьеры дель Торо всегда поддерживал малоизвестных кинематографистов, которые впоследствии благодаря его содействию сделали себе в Голливуде громкие имена. Он был наставником Хорхе Гутьерреса при создании «Книге жизни», помогал Хуану Антонио Байоне с «Приютом» и открыл миру Андреса Мускетти, спродюсировав «Маму». Режиссер убежден, что «Кабинет редкостей» является идеальной платформой, через которую он может помогать более молодым коллегам:

«С помощью антологии мы можем поддержать сразу восемь кинематографистов. Мы сделали пространство, сказав нашим авторам: «Получите полный контроль». Даже если наши мнения разойдутся, я окажу им максимальную поддержку для создания часового фильма в идеальных условиях».

Сервис Netflix пока не определился по поводу второго сезона «Кабинета редкостей», но в случае положительного исхода у Гильермо уже есть идеи насчет режиссерского состава:

«У меня есть список. Например, раньше мы пытались привлечь Хайро Бустаманте [«Ла Йорона»], но тогда он не смог из-за пандемии. Когда речь заходит о мексиканских кинематографистах, сразу на ум приходит Исса Лопес. Она планировала поставить один из эпизодов в первом сезоне, но потом у нее появилась возможность поработать над четвертым сезоном «Настоящего детектива», поэтому она не смогла. Кроме того, одну из серий мог поставить по своему сценарию Бутс Райли [«Простите за беспокойство»], и он также получил «зеленый свет» на собственный сериал. Я могу продолжать рассказывать и испортить весь второй сезон, но я этого не собираюсь делать, поэтому остановимся тут. Ларри Фессенден [«Развращенный»] стопроцентно возглавляет мой список».

Будучи автором шоу, в продолжении дель Торо хочет увеличить свою творческую вовлеченность, поэтому в случае продления сериала на второй сезон он собирается лично написать первую и заключительную серии.