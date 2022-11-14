Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Гильермо дель Торо уже строит планы на второй сезон своей антологии «Кабинет редкостей»

Гильермо дель Торо уже строит планы на второй сезон своей антологии «Кабинет редкостей»

14 ноября 2022 17:00
Гильермо дель Торо уже строит планы на второй сезон своей антологии «Кабинет редкостей»

У создателя свежего хоррор-сериала Netflix уже есть идеи насчет режиссерского состава продолжения.

В преддверии релиза мрачной анимационной адаптации «Пиноккио» режиссер Гильермо дель Торо дал объемное интервью порталу IndieWire. В ходе беседы постановщик поделился мыслями по поводу потенциального второго сезона недавней хоррор-антологии «Кабинет редкостей».

На протяжении своей тридцатилетней карьеры дель Торо всегда поддерживал малоизвестных кинематографистов, которые впоследствии благодаря его содействию сделали себе в Голливуде громкие имена. Он был наставником Хорхе Гутьерреса при создании «Книге жизни», помогал Хуану Антонио Байоне с «Приютом» и открыл миру Андреса Мускетти, спродюсировав «Маму». Режиссер убежден, что «Кабинет редкостей» является идеальной платформой, через которую он может помогать более молодым коллегам:

«С помощью антологии мы можем поддержать сразу восемь кинематографистов. Мы сделали пространство, сказав нашим авторам: «Получите полный контроль». Даже если наши мнения разойдутся, я окажу им максимальную поддержку для создания часового фильма в идеальных условиях».

Сервис Netflix пока не определился по поводу второго сезона «Кабинета редкостей», но в случае положительного исхода у Гильермо уже есть идеи насчет режиссерского состава:

«У меня есть список. Например, раньше мы пытались привлечь Хайро Бустаманте [«Ла Йорона»], но тогда он не смог из-за пандемии. Когда речь заходит о мексиканских кинематографистах, сразу на ум приходит Исса Лопес. Она планировала поставить один из эпизодов в первом сезоне, но потом у нее появилась возможность поработать над четвертым сезоном «Настоящего детектива», поэтому она не смогла. Кроме того, одну из серий мог поставить по своему сценарию Бутс Райли [«Простите за беспокойство»], и он также получил «зеленый свет» на собственный сериал. Я могу продолжать рассказывать и испортить весь второй сезон, но я этого не собираюсь делать, поэтому остановимся тут. Ларри Фессенден [«Развращенный»] стопроцентно возглавляет мой список».

Будучи автором шоу, в продолжении дель Торо хочет увеличить свою творческую вовлеченность, поэтому в случае продления сериала на второй сезон он собирается лично написать первую и заключительную серии.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Related video