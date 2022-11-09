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Киноафиша Новости Джастин Диллард больше не занимается новыми «Звездными войнами» и сиквелом «Ракетчика»

Джастин Диллард больше не занимается новыми «Звездными войнами» и сиквелом «Ракетчика»

9 ноября 2022 14:04
Джастин Диллард больше не занимается новыми «Звездными войнами» и сиквелом «Ракетчика»

Кинематографист рассказал о проектах в интервью по случаю релиза «Двойной петли».

В преддверии релиза военного боевика «Двойная петля» режиссер Джастин Диллард дал эксклюзивное интервью изданию The Wrap, в котором рассказал о статусе его давних проектов — нового фильма из вселенной «Звездных войн» и сиквела «Ракетчика». По словам кинематографиста, ни с одним из них он больше не связан.

Новости о привлечении Дилларда в далекую-далекую галактику появились в феврале 2020 года. Тогда ему и сценаристу Мэтту Оуэнсу («Люк Кейдж») поручили разработку сценария. Сейчас режиссер отметил, что от этих планов отказались — дальше идей ничего не продвинулось, хотя попытки предпринимались неоднократно. Студия Lucasfilm решила идти в другом направлении.

Концепция нереализованного фильма Джастина по «Звездным войнам» достоверно неизвестна, но еще в период анонса инсайдеры предполагали, что речь могла идти о тайном мире ситхов на мрачной планете Экзегол, представленной в «Скайоукере. Восход». Сам же Диллард намекнул журналистам, что он вдохновлялся старинным космическим симулятором из франшизы TIE Fighter. Отец режиссера был настоящим летчиком, так что тема авиации у него в крови. Несмотря на неудачу с галактической сагой, постановщик не отказался от потенциального фильма про космос, но теперь, если он и состоится, то на основе оригинальной идеи.

Что касается «Ракетчика», то разговоры о продолжении военной супергероики появились еще несколько лет назад и время от времени возобновлялись. В беседе с The Wrap Диллард признался, что он не горит желанием участвовать в проекте, потому что он только снял жанрово схожую «Двойную петлю». Последний раз о сиквеле ленты 1991 года пресса упоминала осенью прошлого года, когда к производству на правах продюсера подключились Дэвид Ойелоуо и его жена Джессика. Вторую часть разрабатывают для сервиса Disney+ и называется она «Возвращением ракетчика».

Российская премьера «Двойной петли» намечена на 1 декабря.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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