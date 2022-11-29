Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака?

Капитан Марвел (Овен)

На самом деле Кэрол Дэнверс родилась на стыке знаков Тельца и Овна — 24 апреля, однако ее экранное воплощение больше всего напоминает представителя огненной триады. Человека отважного, категоричного и крайне упорного в достижении выбранной цели. Внутреннее пламя, живущее в Кэрол, проявляется и в ореоле огня, который окружает ее в самых масштабных экшен-сценах. Как ни крути, она — настоящее воплощение живой энергии, способная покорить не только космос, но и сердца зрителей.

Капитан Марвел

Черная Пантера (Телец)

Практичный и надежный Т’Чалла — олицетворение классического Тельца. Конечно, с этим утверждением могут поспорить фанаты персонажа, ведь он родился 21 мая, в самом начале зодиакального цикла Близнецов. Однако лидер Ваканды никогда не проявлял присущей воздушному знаку легкомысленности и ненадежности, напротив — герой Чедвика Боузмана всегда казался настоящим оплотом безопасности, он вызывал глубокое доверие и уважение со стороны людей и именно по этой причине в итоге был выбран в качестве вожака.

Черная Пантера

Железный человек (Близнецы)

Тони Старк — Близнец по рождению и по своей сути. Ничто на этом свете (даже апокалипсис!) не способно остановить его бесконечное словоблудие, многочисленные остроты и шутки в отношении коллег по команде Мстителей. Как и всем Близнецам, Железному человеку явно нравится привлекать всеобщее внимание и собирать вокруг себя толпу. Кроме того, он крайне харизматичен и умен. И что самое важное — способен приспособиться абсолютно к любым обстоятельствам, будь то плен у террористов или убийственный щелчок Таноса.

Железный человек

Капитан Америка (Рак)

Рожденный 4 июля Стив Роджерс не только храбрый лидер Мстителей, но и настоящее сердце супергеройского коллектива. Его способность к эмпатии и высокие морально-этические нормы неоднократно помогали персонажам в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Стив — единственный герой Marvel, который на протяжении всех фильмов любил одну и ту же женщину — Пегги Картер. Что это, если не идеальное отражение самого романтичного и чувственного знака Зодиака?

Первый мститель: Противостояние

Тор (Лев)

Львиная сущность Тора определенно не поддается никакому сомнению, несмотря на то что его точная дата рождения до сих пор остается неизвестной. Скандинавский бог отличается редкой грацией и благородством, его умению показать себя можно лишь позавидовать. Как и все Львы, Тор склонен смотреть на людей сверху вниз, изображая из себя покровительствующую фигуру. К счастью, за его стремлением доминировать прячется лишь банальное желание продемонстрировать людям свою любовь и привязанность. Пугаться этого точно не стоит.

Тор: Рагнарек

Человек-паук (Дева)

Многие Девы, вероятно, смогут узнать себя в Питере Паркере, рожденном 27 августа. В отличие от остальных членов команды Мстителей, Человек-паук всегда пытался сохранить в своей жизни определенную степень «нормальности». Как и большинство представителей земных знаков, Питер очень близок со своей семьей, ценит простой домашний уют и вкусную еду. Кроме всего прочего, Паркер невероятно трудолюбив — об этом как минимум говорят его отличные отметки в школе.

Человек-паук: Вдали от дома

Сокол (Весы)

Согласно официальной информации, Сэм Уилсон родился 23 сентября, что ставит его в самый конец зодиакального цикла Девы и приближает к Весам. На практике можно заметить, что в Соколе отлично уживаются черты характера обоих знаков. От Девы ему достались отличные организаторские способности и умение быть последовательным в решении важных вопросов. Весы подарили Сэму обостренное чувство внутренней справедливости и умение работать в команде. В отличие от того же Питера Паркера, Сокол никогда не стремился перетянуть одеяло на себя, предпочитая разделить обязанности между всеми супергероями. О его бромансе с Зимним Солдатом и вовсе можно слагать легенды.

Сокол и Зимний Солдат

Доктор Стрэндж (Скорпион)

Амбициозный хирург Стивен Стрэндж может показаться не самым очевидным представителем знака Скорпион, однако его тяга к духовным практикам, оккультизму и магии говорит сама за себя. Как и большинство Скорпионов, Доктор Стрэндж отличается яркой находчивостью, хитростью и абсолютно необъяснимым магнетизмом. При желании он мог бы стать главным магом земли. К счастью, Стивен вовремя осознал, что его амбиции порой способны достичь угрожающих размеров и даже могут быть опасны для других людей.

Доктор Стрэндж

Черная Вдова (Стрелец)

Бывшая советская шпионка Наташа Романофф родилась 22 ноября — на стыке знаков Скорпиона и Стрельца. И все же при детальном рассмотрении персонажа становится понятно, что неуправляемого огня в ней больше, чем чувственной воды. Храбрость Наташи, ее непостоянный, фактически кочевнический образ жизни и постоянное стремление к переменам (одни только прически менялись в КАЖДОМ фильме MCU) определенно выдают в ней Стрельца.

Мстители

Соколиный Глаз (Козерог)

Как истинный Козерог, Клинт Бартон всегда предан работе. Когда работы нет, он предан своей семье. Тем не менее ему всегда нужно что-то, за что нужно стоять горой. Единственный лучник в команде, Бартон всегда был крайне внимателен к мелким деталям, он находил время и возможности абсолютно для каждого дела, будь то шпионская разведка с Наташей или летний пикник с женой и детьми. У Клинта вид человека, который полностью осознал весь груз ответственности, который лежит на его плечах. Все это — типичнейшие качества Козерога.

Соколиный глаз

Шури (Водолей)

Эксцентричная Шури, которая совсем недавно стала новой Черной Пантерой, больше всего напоминает Водолея. Это подтверждает и ее склонность к экспериментам (в том числе с технологиями и оружием), и ее необычное чувство юмора. Как и многие Водолеи, Шури дальновидна, независима и очень оригинальна — найти общий язык с таким человеком бывает непросто, но он определенно привлекает к себе внимание. Остается лишь надеяться, что внутренняя легковесность Шури не помешает ее лидерским обязанностям.

Черная пантера: Ваканда навеки

Алая Ведьма (Рыбы)

Алая Ведьма — классический представитель знака Рыбы. Мистик по натуре, она имеет определенную взаимосвязь с тонкими материями, обладает невероятной интуицией и способностью проникать в самую суть вещей. Увы, досталась Ванде и частая неспособность Рыб справиться с психологическим перенапряжением — то, к чему в итоге привела ее депрессия, можно увидеть в сиквеле «Доктора Стрэнджа». Несмотря на довольно печальную кончину, Алая Ведьма остается одним из самых глубоких и интересных персонажей киновселенной Marvel.