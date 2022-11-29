Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака?
Найди своего зодиакального близнеца среди популярных персонажей Marvel.
Капитан Марвел (Овен)
На самом деле Кэрол Дэнверс родилась на стыке знаков Тельца и Овна — 24 апреля, однако ее экранное воплощение больше всего напоминает представителя огненной триады. Человека отважного, категоричного и крайне упорного в достижении выбранной цели. Внутреннее пламя, живущее в Кэрол, проявляется и в ореоле огня, который окружает ее в самых масштабных экшен-сценах. Как ни крути, она — настоящее воплощение живой энергии, способная покорить не только космос, но и сердца зрителей.
Черная Пантера (Телец)
Практичный и надежный Т’Чалла — олицетворение классического Тельца. Конечно, с этим утверждением могут поспорить фанаты персонажа, ведь он родился 21 мая, в самом начале зодиакального цикла Близнецов. Однако лидер Ваканды никогда не проявлял присущей воздушному знаку легкомысленности и ненадежности, напротив — герой Чедвика Боузмана всегда казался настоящим оплотом безопасности, он вызывал глубокое доверие и уважение со стороны людей и именно по этой причине в итоге был выбран в качестве вожака.
Железный человек (Близнецы)
Тони Старк — Близнец по рождению и по своей сути. Ничто на этом свете (даже апокалипсис!) не способно остановить его бесконечное словоблудие, многочисленные остроты и шутки в отношении коллег по команде Мстителей. Как и всем Близнецам, Железному человеку явно нравится привлекать всеобщее внимание и собирать вокруг себя толпу. Кроме того, он крайне харизматичен и умен. И что самое важное — способен приспособиться абсолютно к любым обстоятельствам, будь то плен у террористов или убийственный щелчок Таноса.
Капитан Америка (Рак)
Рожденный 4 июля Стив Роджерс не только храбрый лидер Мстителей, но и настоящее сердце супергеройского коллектива. Его способность к эмпатии и высокие морально-этические нормы неоднократно помогали персонажам в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Стив — единственный герой Marvel, который на протяжении всех фильмов любил одну и ту же женщину — Пегги Картер. Что это, если не идеальное отражение самого романтичного и чувственного знака Зодиака?
Тор (Лев)
Львиная сущность Тора определенно не поддается никакому сомнению, несмотря на то что его точная дата рождения до сих пор остается неизвестной. Скандинавский бог отличается редкой грацией и благородством, его умению показать себя можно лишь позавидовать. Как и все Львы, Тор склонен смотреть на людей сверху вниз, изображая из себя покровительствующую фигуру. К счастью, за его стремлением доминировать прячется лишь банальное желание продемонстрировать людям свою любовь и привязанность. Пугаться этого точно не стоит.
Человек-паук (Дева)
Многие Девы, вероятно, смогут узнать себя в Питере Паркере, рожденном 27 августа. В отличие от остальных членов команды Мстителей, Человек-паук всегда пытался сохранить в своей жизни определенную степень «нормальности». Как и большинство представителей земных знаков, Питер очень близок со своей семьей, ценит простой домашний уют и вкусную еду. Кроме всего прочего, Паркер невероятно трудолюбив — об этом как минимум говорят его отличные отметки в школе.
Сокол (Весы)
Согласно официальной информации, Сэм Уилсон родился 23 сентября, что ставит его в самый конец зодиакального цикла Девы и приближает к Весам. На практике можно заметить, что в Соколе отлично уживаются черты характера обоих знаков. От Девы ему достались отличные организаторские способности и умение быть последовательным в решении важных вопросов. Весы подарили Сэму обостренное чувство внутренней справедливости и умение работать в команде. В отличие от того же Питера Паркера, Сокол никогда не стремился перетянуть одеяло на себя, предпочитая разделить обязанности между всеми супергероями. О его бромансе с Зимним Солдатом и вовсе можно слагать легенды.
Доктор Стрэндж (Скорпион)
Амбициозный хирург Стивен Стрэндж может показаться не самым очевидным представителем знака Скорпион, однако его тяга к духовным практикам, оккультизму и магии говорит сама за себя. Как и большинство Скорпионов, Доктор Стрэндж отличается яркой находчивостью, хитростью и абсолютно необъяснимым магнетизмом. При желании он мог бы стать главным магом земли. К счастью, Стивен вовремя осознал, что его амбиции порой способны достичь угрожающих размеров и даже могут быть опасны для других людей.
Черная Вдова (Стрелец)
Бывшая советская шпионка Наташа Романофф родилась 22 ноября — на стыке знаков Скорпиона и Стрельца. И все же при детальном рассмотрении персонажа становится понятно, что неуправляемого огня в ней больше, чем чувственной воды. Храбрость Наташи, ее непостоянный, фактически кочевнический образ жизни и постоянное стремление к переменам (одни только прически менялись в КАЖДОМ фильме MCU) определенно выдают в ней Стрельца.
Соколиный Глаз (Козерог)
Как истинный Козерог, Клинт Бартон всегда предан работе. Когда работы нет, он предан своей семье. Тем не менее ему всегда нужно что-то, за что нужно стоять горой. Единственный лучник в команде, Бартон всегда был крайне внимателен к мелким деталям, он находил время и возможности абсолютно для каждого дела, будь то шпионская разведка с Наташей или летний пикник с женой и детьми. У Клинта вид человека, который полностью осознал весь груз ответственности, который лежит на его плечах. Все это — типичнейшие качества Козерога.
Шури (Водолей)
Эксцентричная Шури, которая совсем недавно стала новой Черной Пантерой, больше всего напоминает Водолея. Это подтверждает и ее склонность к экспериментам (в том числе с технологиями и оружием), и ее необычное чувство юмора. Как и многие Водолеи, Шури дальновидна, независима и очень оригинальна — найти общий язык с таким человеком бывает непросто, но он определенно привлекает к себе внимание. Остается лишь надеяться, что внутренняя легковесность Шури не помешает ее лидерским обязанностям.
Алая Ведьма (Рыбы)
Алая Ведьма — классический представитель знака Рыбы. Мистик по натуре, она имеет определенную взаимосвязь с тонкими материями, обладает невероятной интуицией и способностью проникать в самую суть вещей. Увы, досталась Ванде и частая неспособность Рыб справиться с психологическим перенапряжением — то, к чему в итоге привела ее депрессия, можно увидеть в сиквеле «Доктора Стрэнджа». Несмотря на довольно печальную кончину, Алая Ведьма остается одним из самых глубоких и интересных персонажей киновселенной Marvel.