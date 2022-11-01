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Киноафиша Новости Российская контрразведка выслеживает неуловимого шпиона в трейлере фильма «Тень. Взять Гордея»

Российская контрразведка выслеживает неуловимого шпиона в трейлере фильма «Тень. Взять Гордея»

1 ноября 2022 16:43
Российская контрразведка выслеживает неуловимого шпиона в трейлере фильма «Тень. Взять Гордея»

Авторами нового шпионского триллера выступили создатели «Полицейского с Рублевки».

В сети появился первый трейлер фильма «Тень. Взять Гордея». Главные роли в картине исполнили Олег Гаас («Любимая учительница»), Филипп Янковский («Статский советник»), Денис Пьянов («Как я стал русским») и Татьяна Бабенкова («Клиника счастья»).

Фильм повествует о молодом агенте российской контрразведки Вадиме (Гаас), которому поручают выследить и обезвредить опасного шпиона, использующего кодовое имя «Гордей» (Янковский). Он — настоящая легенда теневого мира, человек с множеством лиц, о котором все слышали, но которого никто никогда не видел. Много лет он крадет самые защищенные секреты правительства страны, при этом оставаясь абсолютно незамеченным. Однажды у контрразведки появляется информация о том, что «Гордей» все это время работал прямо в Москве, под самым их носом. Вадим решает во что бы то ни стало поймать злодея, чтобы он наконец предстал перед справедливым судом. Ради этого герой готов пожертвовать даже своей жизнью.

Режиссерами проекта выступил творческий дуэт Ильи Куликова и Ани Мирохиной. Среди их совместных работ такие популярные отечественные сериалы, как «Полицейский с Рублевки», «Братья» и «Документалист. Охотник за призраками».

Премьера «Тень. Взять Гордея» состоится 30 ноября этого года.

Фото: Каропрокат
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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