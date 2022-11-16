Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер сыграет в сериале «Основано на реальных событиях»

В актерском составе многосерийной черной комедии стримингового сервиса Peacock «Основано на реальных событиях» произошло крупное пополнение. По данным издания Variety, к исполнительскому ансамблю сериала присоединились звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер, а также Алекс Аломар Акпобоме («Индустрия»), Аиша Альфа («Приятные хлопоты»), Аннабелль Декстер-Джонс («Наследники») и Ли Цзюнь Ли («Вавилон»).

Ранее роли в проекте получили Кейли Куоко («Теория большого взрыва»), Крис Мессина («Острые предметы»), Том Бейтман («13 жизней»), Лиана Либерато («К звездам») и Присцилла Кинтана («Пандора»).

В центре сюжета шоу, основанного на реальных историях, окажутся несколько действующих лиц, в числе которых будут риэлтор, водопроводчик и бывшая звезда тенниса. В определенный судьбоносный момент жизни персонажей удивительным образом пересекутся, параллельно обнажая одержимость американского общества преступлениями и убийствами.

На правах исполнительного продюсера, шоураннера и главного сценариста выступает Крэйг Розенберг («Пацаны»), а в производственной команде задействованы Джейсон Бейтман («Озарк»), Рокси Родригес («Рок на Востоке») и Майкл Костиган («Под знаменем небес»).