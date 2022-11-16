Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Честный развод 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер сыграет в сериале «Основано на реальных событиях»

Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер сыграет в сериале «Основано на реальных событиях»

16 ноября 2022 15:19
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер сыграет в сериале «Основано на реальных событиях»

Проект вдохновлен настоящими историями про одержимость преступлениями.

В актерском составе многосерийной черной комедии стримингового сервиса Peacock «Основано на реальных событиях» произошло крупное пополнение. По данным издания Variety, к исполнительскому ансамблю сериала присоединились звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер, а также Алекс Аломар Акпобоме («Индустрия»), Аиша Альфа («Приятные хлопоты»), Аннабелль Декстер-Джонс («Наследники») и Ли Цзюнь Ли («Вавилон»).

Ранее роли в проекте получили Кейли Куоко («Теория большого взрыва»), Крис Мессина («Острые предметы»), Том Бейтман («13 жизней»), Лиана Либерато («К звездам») и Присцилла Кинтана («Пандора»).

В центре сюжета шоу, основанного на реальных историях, окажутся несколько действующих лиц, в числе которых будут риэлтор, водопроводчик и бывшая звезда тенниса. В определенный судьбоносный момент жизни персонажей удивительным образом пересекутся, параллельно обнажая одержимость американского общества преступлениями и убийствами.

На правах исполнительного продюсера, шоураннера и главного сценариста выступает Крэйг Розенберг («Пацаны»), а в производственной команде задействованы Джейсон Бейтман («Озарк»), Рокси Родригес («Рок на Востоке») и Майкл Костиган («Под знаменем небес»).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года Читать далее 16 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Related video