Российские продюсеры готовят фильм «Стальное сердце» о киборге Илье Муромце

Вчера, 14 ноября, на питчинге проектов «Фонда кино» кинокомпания «Карго» представила свой новый проект под названием «Стальное сердце». Это фильм, представляющий собой современную интерпретацию классических народных сказок о богатыре Илье Муромце. Главные роли в картине исполнят Кирилл Зайцев («Серебряные коньки») и Юрий Колокольников («Петровы в гриппе»).

По сюжету, в незапамятные времена на окраине Древней Руси в очередной смертельной схватке сошлись заклятые враги, благородный богатырь Илья (Зайцев) и коварный злодей Соловей-разбойник (Колокольников). Во время их битвы с гор сошла огромная лавина, которая поглотила обоих воинов, тем самым на долгое время заточив их в ледяной тюрьме. Спустя много веков героев находят, возвращают к жизни после заморозки и превращают в современных боевых киборгов. Теперь попавшему в совершенно другое для себя время и получившему апгрейд Муромцу вместе с двумя подростками, Егором и Олегом, предстоит найти новый способ победить Соловья.

Режиссером проекта выступит Карен Оганесян, ранее снявший такие фильмы, как «Герой» с Александром Петровым и «Жизнь впереди» с Светланой Ходченковой. Над сценарием работает Кирилл Журенков («Грозный папа», «Девятая»).

Создатели проекта оценивают его бюджет в 380 млн рублей.