Режиссер «Аэроплана» считает, что Голливуд «разрушает комедию»

Дэвид Цукер, создатель культовых комедий «Аэроплан», «Голый пистолет» и «Очень страшное кино», заявил, что не верит, что в современном Голливуде можно снять хороший комедийный фильм. В новом интервью для Mediaite Цукер сказал, что Голливуд уничтожает жанр навязыванием чрезмерной осторожности:

«Раньше мы могли быть настолько оскорбительными, насколько хотели. Мы делали то, над чем смеялись. Мы никогда не стремились к тому, чтобы кого-то оскорбить, но если мы все же задевали чувства людей, то это лишь означало, что мы движемся в правильном направлении. Мы не беспокоились о чьих-то обидах, когда снимали «Голый пистолет» или «Очень страшное кино». Но шло время, наступили 90-е, за ними 2000-е, и все изменилось…».

Цукер вспомнил, что недавно один руководитель киноиндустрии отказался от его сценария, потому что в нем была шутка о женском персонаже, нуждающемся в уменьшении груди:

«Мы с моим соавтором сочинили пародию на «Джеймса Бонда» и «Миссию: невыполнима». Его прочла одна женщина-руководитель, Ее внимание особенно привлекла одна шутка, которую она сочла слишком рискованной. Это была всего лишь легкий гэг: в нем главная героиня, сотрудница полицейского управления и ФБР, говорит, что ей нужно уменьшить грудь, чтобы влезть в кевларовый бронежилет. Не самая смешная наша идея, но все же достаточно безобидная. Даже она оказалась для них неприемлемой».

В конце своего рассказа Цукер отметил:

«Продюсеры разрушают комедию из-за девяти процентов людей, у которых нет чувства юмора. Когда мы устраиваем показы «Аэроплана», меня часто спрашивают, смог бы я снять что-то подобное сегодня. Первое ответ, который обычно приходит мне в голову: «Только убрав из фильма все шутки».

Следующей работой Цукера станет пародия на нуарные фильмы The Star of Malta («Звезда Мальты»). Дата релиза пока еще не анонсирована.