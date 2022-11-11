Исписанные тетради, Моцарт и Сальери: как снимали сериал «Переговорщик» от создателей «Хрустального»

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера остросюжетного драматического сериала «Переговорщик» с Кириллом Пироговым, который сыграл психолога-переговорщика, спасшего множество жизней благодаря своей методике мягких разговоров и убеждений. Но однажды его профессионализм дал осечку, и по вине Максимова погибли люди. С тех пор он живет отшельником, отказался от всего, что было ему дорого, и трудится психологом на телефоне доверия. Но однажды Александр снова оказывается в экстремальной ситуации и присутствует при захвате заложников в банке, после чего понимает, что его прошлое еще не изжито, и кто-то снова начинает с ним новую игру. Предлагаем вам узнать, как придумывали и снимали сериал.

Как рассказывает режиссер сериала Нурбек Эген, снявший немало качественных жанровых проектов — «Контакт», «Шерлок в России» и т.д. — у «Переговорщика» не было явного кинематографического референса, но был камертон — это фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» 1974 года. Ракурсы героев, решения сцен, визуальный стиль — внимательный зритель многое в «Переговорщике» увидит из «Разговора», хотя фильмы эти, конечно, разные и о разном. Сценарий о переговорщике, который потерял все, написал Олег Маловичко — еще один жанровый мастер («Хрустальный», «Химера»), причем написал специально для театрального актера и старожила мастерской Петра Фоменко Кирилла Пирогова.

«Сценарий был написан для Кирилла Пирогова, но мы столкнулись с тем, что нам нужно искать и другого переговорщика, с которым его персонаж будет соперничать», — говорит Нурбек Эген. — Образно говоря, мы имели в виду Моцарта (как талантливого переговорщика) и Сальери. В роли этого «Сальери» я практически никого не пробовал, кроме Владимира Мишукова, с которым я уже работал. Когда ты утверждаешь правильных актеров, берешь команду — это уже половина успеха».

Вторую половину успеха составляет проработанность истории: сериал реалистичный, рассказывающий о людях редкой профессии, и ошибиться в деталях авторы не хотели, несмотря на то, что они снимали все же художественное кино с необходимыми драматическими преувеличениями. Олег Маловичко изучал отчеты переговорщиков по реальным делам из своей практики, общался с реальными представителями профессии, а уже потом, когда сценарий был готов, в собственное исследование темы погрузился и Нурбек Эген.

«Я попросил познакомить меня с ребятами, которые консультировали сценариста, и это оказалось полезно, потому что мы с Кириллом Пироговым и Володей Мишуковым многое для себя почерпнули из встреч с переговорщиками, — говорит режиссер. — Кстати, многие из них молодые парни, до 35 лет. Они уже на пенсии, потому что побывать в разных горячих точках и сложных ситуациях. И они подсказали очень важные вещи. А один из наших консультантов постарше застал штурм Норд-Оста».

О высокой степени вовлеченности в материал говорит и актриса Лянка Грыу, сыгравшая бывшую жену Максимова.

«Нурбек устроил нам полную читку сценария, как это принято на Западе. Мы начали выстаивать отношения между нашими героями и самими собой еще до начала съемок. После разбора роли Инги у меня осталась довольно большая тетрадь», — делится актриса.

Москва в сериале показана как огромный и неуютный город с вечно мрачной погодой. Это концептуальное решение авторов — показать именно такой холодный мир, в котором, несмотря ни на что, существуют неравнодушные люди с большим сердцем. Привычных москвичам локаций в сериале немного: в основном это спальные районы, хотя есть и центр города.

«Очень сложно снимать в центре Москвы, — продолжает Нурбек. — С этим возникало много проблем, поэтому готовились мы в одном месте, а снимали в другом. Логистика была сложной. Конечно, были и павильонные съемки. А натура, где работает главный герой — это Тимирязевская академия. Еще из реальных локаций — банк, который находится рядом с Белым домом».

В первых же эпизодах сериала зрители погрузятся в сложноустроенный мир главного героя и смогут окунуться в мир работы переговорщиков. Пожалуй, «Переговорщик» — это один из немногих в российской киноиндустрии сериалов о специалисте такого рода. По словам авторов, им было интересно изучить концепт «сапожника без сапог».

Посмотреть, как развивается судьба главного героя, уже сейчас можно в онлайн-кинотеатре KION, где доступны первые эпизоды сериала.