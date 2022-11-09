В Исландии начались съемки четвертого сезона «Настоящего детектива»

Как передает портал Collider, в Исландии официально стартовали съемки четвертого сезона «Настоящего детектива», получившего мрачный подзаголовок «Страна тьмы». В качестве подтверждения кабельный канал HBO представил первое фото с площадки, на котором запечатлена традиционная хлопушка и загадочный каток. Главные роли в следующей части полицейской антологии сыграют двукратная обладательница премии «Оскар» Джоди Фостер и спортсменка Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»).

Действие криминальной драмы развернется на территории холодной Аляски, где во время полярной ночи бесследно исчезает шестеро работников местной исследовательской станции. Заниматься их поисками будут две женщины-детектива — Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс). В ходе запутанного расследования героини столкнутся с истинным мраком, который кроется в них самих. Только обуздав его, они смогут докопаться до истины.

В остальной актерский состав вошли Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Анна Лэмб, Джоэль Монгран, Изабелла Стар Лаблан и Ака Нивиана. В качестве креативного куратора и режиссера всех эпизодов выступает Исса Лопес («Все плохо»), а в разработке сценария ей помогал Алан Пейдж («Сияющие»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с создателем «Лунного света» Барри Дженкинсом, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.