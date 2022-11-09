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Киноафиша Новости В Исландии начались съемки четвертого сезона «Настоящего детектива»

В Исландии начались съемки четвертого сезона «Настоящего детектива»

9 ноября 2022 12:03
В Исландии начались съемки четвертого сезона «Настоящего детектива»

Появилось первое фото с площадки.

Как передает портал Collider, в Исландии официально стартовали съемки четвертого сезона «Настоящего детектива», получившего мрачный подзаголовок «Страна тьмы». В качестве подтверждения кабельный канал HBO представил первое фото с площадки, на котором запечатлена традиционная хлопушка и загадочный каток. Главные роли в следующей части полицейской антологии сыграют двукратная обладательница премии «Оскар» Джоди Фостер и спортсменка Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»).

В Исландии начались съемки четвертого сезона «Настоящего детектива»

Действие криминальной драмы развернется на территории холодной Аляски, где во время полярной ночи бесследно исчезает шестеро работников местной исследовательской станции. Заниматься их поисками будут две женщины-детектива — Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс). В ходе запутанного расследования героини столкнутся с истинным мраком, который кроется в них самих. Только обуздав его, они смогут докопаться до истины.

В остальной актерский состав вошли Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Анна Лэмб, Джоэль Монгран, Изабелла Стар Лаблан и Ака Нивиана. В качестве креативного куратора и режиссера всех эпизодов выступает Исса Лопес («Все плохо»), а в разработке сценария ей помогал Алан Пейдж («Сияющие»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с создателем «Лунного света» Барри Дженкинсом, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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