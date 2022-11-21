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Киноафиша Новости Джеймс Ганн высказался о прощании с Marvel и планах на киновселенную DC

Джеймс Ганн высказался о прощании с Marvel и планах на киновселенную DC

21 ноября 2022 13:24
Джеймс Ганн высказался о прощании с Marvel и планах на киновселенную DC

Режиссер объяснил, почему ему было важно самостоятельно поставить третью часть «Стражей Галактики».

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, недавно согласившийся стать главным креативным куратором киновселенной DC, продолжает держать общественность в курсе своей творческой деятельности. Недавно в прессе появились сообщения, что он и его коллега Питер Сафран озвучат руководству Warner Bros. Discovery многолетний план по развитию франшизы уже в ближайшие два месяца. Достоверность данной информации Ганн лаконично подтвердил в своем микроблоге.

Что касается его будущего в Marvel, то предстоящий праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики» и грядущий триквел станут для него последними проектами в MCU. По контракту, после релизов этих проектов все внимание Джеймса будет переключено на мир DC, и это устраивает Ганна. В свежей беседе с Deadline кинематографист объяснил, почему он так хотел поставить «Стражей Галактики 3»:

«Я ощущаю себя вполне комфортно. Действительно хорошо. Мы сделали это. Я думаю, что немного легкого дурачества необходимо было «Стражам Галактики» в качестве аперитива к триквелу, который является по-настоящему масштабным фильмом. У меня изначально был такой план. Причина, по которой я рвался завершить все самостоятельно, кроется в Ракете. Я искренне люблю этого персонажа — больше всех героев, с которыми мне приходилось иметь дело, поэтому мне необходимо было самому довести начатое до конца. Думаю, у нас вышла впечатляющая лента. Жду не дождусь, когда люди смогу оценить ее».

В заключении Ганн еще раз отметил, что для текущего состава персонажей это будет финал истории, тем самым намекнув, что кто-то из защитников вселенной не доживет до финальных титров. Если Marvel захотят продолжить серию, то в ней уже будут другие действующие лица или частично другие.

Праздничный спецэпизод «Стражей Галактики» выйдет на Disney+ 25 ноября, а финал трилогии попадет на экраны 5 мая 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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