Джеймс Ганн высказался о прощании с Marvel и планах на киновселенную DC

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, недавно согласившийся стать главным креативным куратором киновселенной DC, продолжает держать общественность в курсе своей творческой деятельности. Недавно в прессе появились сообщения, что он и его коллега Питер Сафран озвучат руководству Warner Bros. Discovery многолетний план по развитию франшизы уже в ближайшие два месяца. Достоверность данной информации Ганн лаконично подтвердил в своем микроблоге.

Что касается его будущего в Marvel, то предстоящий праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики» и грядущий триквел станут для него последними проектами в MCU. По контракту, после релизов этих проектов все внимание Джеймса будет переключено на мир DC, и это устраивает Ганна. В свежей беседе с Deadline кинематографист объяснил, почему он так хотел поставить «Стражей Галактики 3»:

«Я ощущаю себя вполне комфортно. Действительно хорошо. Мы сделали это. Я думаю, что немного легкого дурачества необходимо было «Стражам Галактики» в качестве аперитива к триквелу, который является по-настоящему масштабным фильмом. У меня изначально был такой план. Причина, по которой я рвался завершить все самостоятельно, кроется в Ракете. Я искренне люблю этого персонажа — больше всех героев, с которыми мне приходилось иметь дело, поэтому мне необходимо было самому довести начатое до конца. Думаю, у нас вышла впечатляющая лента. Жду не дождусь, когда люди смогу оценить ее».

В заключении Ганн еще раз отметил, что для текущего состава персонажей это будет финал истории, тем самым намекнув, что кто-то из защитников вселенной не доживет до финальных титров. Если Marvel захотят продолжить серию, то в ней уже будут другие действующие лица или частично другие.

Праздничный спецэпизод «Стражей Галактики» выйдет на Disney+ 25 ноября, а финал трилогии попадет на экраны 5 мая 2023 года.