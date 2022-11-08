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Киноафиша Новости Любимые животные возвращаются: вышел трейлер мультсериала «Зверополис+»

Любимые животные возвращаются: вышел трейлер мультсериала «Зверополис+»

8 ноября 2022 13:44
Любимые животные возвращаются: вышел трейлер мультсериала «Зверополис+»

Вновь побывать в полюбившемся городе Зверополис зрители смогут уже завтра.

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер своего анимационного мини-сериала «Зверополис+», спин-оффа одноименного мультфильма 2016 года. Проект был анонсирован на фестивале D23 в этом году.

Главных героев вновь озвучили Дженнифер Гудвин («Однажды в сказке»), Рэймонд С. Перси («Путь к сердцу»), Морис ЛаМарш («Фуиурама»), Нейт Торренс («Бруклин 9-9») и Алан Тьюдик («Холодное сердце»).

В «Зверополисе+» зрители новь смогут увидеть полюбившихся жителей города Зверополиса: полицейскую-крольчиху Джуди (Гудвин), ленивца Флэш (Перси), криминального авторитета мистера Бига (ЛаМарш), обаятельного офицера Бенджамина Когтяузера (Торренс) и многих других. Сериал состоит из шести эпизодов, каждый из которых посвящен тому или иному герою оригинального мультфильма. При этом каждая серия снята в разной стилистике. К примеру, серия о Дюке Хорьковице (Тьюдик) представляет собой мюзикл, а серия о мистере Биге является пародией на «Крестного отца».

Авторами сериала выступили Терент Корри («Жил-был снеговик») и Джози Тринидад («Ральф против интернета»).

Премьера «Зверополиса+» состоится 9 ноября.

Фото: Disney+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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